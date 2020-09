ITM: a közmédiának is megfelelő választ kell adnia a digitalizációra

A közszolgálati médiának is megfelelő választ kell adnia a napjainkban zajló digitalizációra, különben a technológiaváltás és a fiatal nemzedék is "elmegy mellettünk" - hangoztatta a Magyar Művészeti Akadémia pénteki budapesti konferenciáján Fülöp József, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) rektora, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kreatív iparért felelős miniszteri biztosa.

Ez a transzformáció olyan felelősséget tesz ránk, ami általában az emberi mivoltunk megőrzését is érinti - jelentette ki a Közszolgálatiság - média - kultúra című tanácskozáson.



Ide sorolta, hogy új feladatok jelennek meg saját kultúránk megőrzésében, fenntartásában, ezért is elengedhetetlen a médiaértés az oktatásban, a kultúratámogatásban és a döntéshozatal egyes szintjein.



Hangsúlyozta: ez a változás nem csupán folyamatos, de annyira felgyorsult, hogy ez már nem komfortos a számunkra, ráadásul új stratégiát kell kidolgozni azon felnövekvő nemzedékek elérésére, amelyek elfordulnak a hagyományos médiumoktól.



Fülöp József a számítógépes játékokban rejlő kihasználatlan lehetőségeket hozta fel példaként, mondván, ezzel az eszközzel is átadhatóak a hagyományok, történelmi és más közismeretek.



Levélben köszöntötte a tanácskozást Karas Monika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke és az NMHH Médiatanácsának elnöke; ebben Németh László 1934-ben felett kérdését idézte: miféle szer, csoda, találmány drótozhatná ezt a cserepeire tört népet még egyszer össze?

Az összedrótozáson talán száz év alatt túl is jutottunk, ehelyett talán most arra van a legnagyobb szükségünk, hogy a média közös hullámhosszra hangoljon, hogy kétségtelenül erős vonzerejét kihasználva egymáshoz is közelebb hozzon bennünket - fogalmazott Karas Monika.

