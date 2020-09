Máriapócson fogadta Semjén Zsolt az RMDSZ Szatmár megyei küldöttségét

2020. szeptember 11. 20:24

A Mária-kultusz egyik kiváltságos helyén, a magyarországi Máriapócson tartotta kihelyezett frakcióülését a Kereszténydemokrata Néppárt, amelynek keretében Pataki Csaba, Szatmár Megye Tanácsának elnökével és Kovács Jenő nagykárolyi polgármesterrel találkozott Semjén Zsolt magyar kormányfőhelyettes. Magyarország egyik legjelentősebb búcsújáró- és kegyhelyén, Máriapócson találkozott Pataki Csaba, Szatmár Megye Tanácsának elnöke, Kovács Jenő nagykárolyi polgármester és Megyeri Tamás Róbert, Kaplony község RMDSZ-es polgármesterjelöltje Semjén Zsolttal, Magyarország nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettesével.

A KDNP kihelyezett frakcióülésének résztvevői és a Szatmár megyei vendégek részt vettek Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek, metropolita atya liturgiáján, majd Semjén Zsolt tartott beszédet, melyben kiemelte: egy keresztény politikus tud úgy politizálni, hogy közben becsületes és tisztességes marad. „Kereszténydemokráciáról és a politikai szerepvállalásról értekeztünk” - fogalmazott a találkozó után Pataki Csaba. Hozzátette: Magyarországon is látják, jó irányba halad Szatmár megye és bíznak a folytatásban. A felek egyetértettek abban, hogy a közös román-magyar határmenti projektek az egész régió javát szolgálják. Külön kiemelték a Szatmár Megyei Sürgősségi Kórház és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház közös pályázatát, amelynek köszönhetően 40 év után új, hatemeletes kórházi szárny fog épülni Szatmárnémetiben. „Ez a projekt most már a célegyenesben van és fontos hangsúlyoznom, hogy mindez nem valósulhatott volna meg a magyarországi támogatás nélkül” - tette hozzá Pataki Csaba.

Ugyancsak a közös munka eredménye a kaplonyi Károlyi-kripta restaurálása, vagy az ovifoci program, amely a következő években is folytatódik majd. A találkozón szó esett még a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programról is; alig pár héttel korábban két óvodát is átadtak Szatmárnémetiben. Kovács Jenő nagykárolyi polgármester azért a támogatásért fejezte ki köszönetét a magyar miniszterelnök-helyettesnek, amelyet a nagykárolyi református és római katolikus felekezetek kaptak.

