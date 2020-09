Trianon 100 - Menczer: a magyarokat nem lehet "leírni"

2020. szeptember 11. 20:54

Mi, magyarok az elmúlt száz évben erőt merítettünk és merítünk ma is a Trianon okozta keserűségből, fájdalomból, és megmutatjuk: bennünket nem lehet "leírni" - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára pénteken Lengyeltótiban.

Menczer Tamás - mandiner

Menczer Tamás a somogyi kisváros művelődési házában, a nemzeti összetartozás éve alkalmából rendezett ünnepi gálán azt hangoztatta, hogy "bennünket nem lehet eltüntetni, örökké a vesztes oldalra lökni, mert nekünk más terveink vannak".



Hozzátette: a magyarság nemcsak, hogy túlélte az elmúlt száz évet, hanem meg is erősödött, ma erősebb, mint száz évvel ezelőtt.



Az államtitkár kitért arra, hogy a magyar kormány és a külügyminisztérium felelősséget érez minden magyarért, éljen a világ bármely pontján, s mindent megtesz azért, hogy segítséget nyújtson magyarsága, kultúrája, tradíciója, anyanyelve megőrzésében, nyelvhasználati joga érvényesítésében.



A külhoni magyarságra és a Magyarországon élő nemzeti közösségekre is olyan erőforrásként tekintünk, mint amelyek országokat kötnek össze, lehetőséget teremtenek kapcsolataink erősítésére - fogalmazott.



Menczer Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország a kölcsönös tiszteletre alapozza külpolitikáját és együttműködését a szomszédos országokkal.



"Tiszta és fair lapokkal játszunk, elmondjuk nekik, hogy nekünk két dolog nagyon fontos: a kölcsönös tisztelet és az ottani magyar közösség jogainak és lehetőségeinek megőrzése, azok mellett mindig kiállunk" - mondta.



Kijelentette, hogy soha nem fogják feláldozni a külhoni magyarokat semmilyen geopolitikai, világpolitikai játszmák oltárán, "pedig volna erre igény, néha érezzük, hogy nyomást gyakorolnak ránk".



Magyar érdekeket képviselünk, magyar külpolitikát folytatunk, saját elhatározásból és tiszta szándékból állunk ki a külhoni magyarok mellett - hangoztatta.



Menczer Tamás szólt arról, hogy Magyarországnak érdeke Közép-Európa gazdasági és kulturális erősödése, ennek a szomszédos országokkal történő együttműködés a záloga.



Az államtitkár kitért arra is, hogy meggyőződése szerint az ember akkor lehet boldog, ha tudja, hova tartozik, mik a gyökerei, milyen értékeket képvisel, milyeneket akar továbbvinni. "Egy ilyen ember erősíti igazán azt a közösséget, ahova tartozik" - tette hozzá.



Zsombok Lajos (Fidesz-KDNP), Lengyeltóti polgármestere arról szólt, hogy korabeli jóslatokkal ellentétben nem pusztult el a Trianonnal megcsonkított Magyarország és a magyar szó sem tűnt el a határon kívül rekedt magyarok ajkáról, semmi okunk nincs arra, hogy borúlátóak legyünk.



"A dolgunk az, hogy a mai fiatal generációnak megmutassuk mindazt, amit tőlünk fiatalként megtagadtak: igenis ott élnek a szomszédos országokban a velünk azonos identitású testvéreink" - mondta. Hozzátette, fontos, hogy a gyermekeink lássák, hallják, megtapasztalják: erősebbek vagyunk, mint amit a térkép mutat.



Az esemény végén kitüntetést vehetett át kilenc olyan ember, aki sokat tett Lengyeltótiért.

MTI