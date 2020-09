Valószínűleg gyújtogatás történt a Leszbosz szigetén leégett migránstáborban

2020. szeptember 11. 21:14

Mivel több helyszínen keletkezett a tűz, vélhetően gyújtogatás miatt égett le a görögországi Leszbosz szigetén a Moria nevű tábor - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Leszbosz - aljazeera/reuters

Bakondi György kiemelte: a migránstáborban már szinte tarthatatlan állapot alakult ki. Ráadásul a koronavírus-járvány is megjelent a táborban.



Azt mondta: a megsemmisült táborból néhány százan eltűntek. Úgy tudni, köztük több mint negyven azonosított fertőzött is volt.



A főtanácsadó arra is reagált, hogy Horst Seehofer, az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét ellátó Németország belügyminisztere pénteken Berlinben azt mondta: az Európai Bizottság szeptember 30-án mutatja be javaslatát a menekültügy körüli kérdések "közös megoldására".



Bakondi György hangsúlyozta: olyan új migrációs politikára van szükség, amely hatékonyan képes garantálni az európai emberek biztonságát.



Megjegyezte azt is, a soros elnökséget betöltő Németországnak és az Európai Bizottságnak be kell látnia, hogy nincs nagy többségi támogatottsága a kötelező kvóták szerinti elosztásnak. Nagy számú ország nem ért ezzel egyet - tette hozzá, kiemelve: muszáj kompromisszumos megoldást találni.

MTI