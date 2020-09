Rimbaud családja ellenzi, hogy a költő homoszexuálisként rögzüljön az emlékezetben

Arthur Rimbaud egyik leszármazottja, Jacqueline Teissier-Rimbaud pénteken családja nevében jelezte, ellenzi, hogy a francia költő és Paul Verlaine földi maradványait átszállítsák és egymás mellé helyezzék a francia történelem nagyjainak végső nyughelyén, a párizsi Panthéonban, miközben a kulturális miniszter támogatásáról biztosította azokat, akik petíciót indítottak az áthelyezésért.

Az elképzelést a Rimbaud Barátai elnevezésű egyesület is ellenzi.



Ha a két költő együtt kerül be a Panthéonba "mindenki azt fogja gondolni, hogy homoszexuálisok, pedig ez nem igaz. Rimbaud élete nem Verlaine-nel kezdődött, és nem is vele ért véget, csak a fiatalsága néhány évét töltötte vele" - mondta Jacqueline Teissier-Rimbaud a francia hírügynökségnek. "Rimbaud Charleville-Mézieres-ben született, ott is marad, a családja közelében" - tette hozzá, jelezve, hogy fia és az unokái is ezt az álláspontot képviselik.



Jacqueline Teissier-Rimbaud dédapja, Frédéric, a költő bátyja volt.

A 120 tagú Rimbaud Barátai elnevezésű egyesület úgy véli, hogy Rimbaud-nak nem is tetszene az ötlet.

"Rimbaud és Verlaine végleges összekötése egymással elképzelhetetlen, és kétségtelenül túlzó" - mondta Alain Tourneux egyesületi elnök. "Rimbaud szakított (Verlaine-nel), és nem akart többet arról a négy éves periódusról hallani, amikor összejártak. Más életet akart élni, ezért ment el Afrikába, ahol egy fiatal nővel élt együtt" - tette hozzá.

Elismerte, hogy Rimbaud számos homoszexuális számára emblematikus figura, de az egyesületi elnök szerint valószínűleg ezt a költő nem vállalná fel.

"Rimbaud intenzíven és egyszerre több életet akart élni minden szempontból" - hangsúlyozta.

Roselyne Bachelot kulturális miniszter a héten egy lapinterjúban támogatásáról biztosította azt a petíciót, amely azért indult, hogy a két költő földi maradványai átkerüljenek a Panthéonba. Szerinte "a két költő - akik szeretők is voltak - átszállítása nemcsak történelmi és irodalmi, hanem mélyen aktuális jelentőségű is lenne".

Az átszállításról egyedül Emmanuel Macron államfő hivatott dönteni. A hozzá intézett petíciót egy, a két költő munkásságért rajongó értelmiségi csoport kezdeményezte.

