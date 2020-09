Chovanec-ügy - M1: Szlovákia nyomást gyakorolna az Európai Parlamentre

2020. szeptember 11. 23:55

Ivan Korcok szlovák külügyminiszter pénteken Szlovákia európai parlamenti képviselőivel egyeztetett azzal a céllal, hogy az EP-képviselők gyakoroljanak nyomást az Európai Parlamentre és a rendőri túlkapásokról kezdődjön plenáris vita Brüsszelben - hangzott el az M1 aktuális csatorna péntek esti Híradójában.

A Híradó szerint tovább nő a nemzetközi nyomás, és egyre több jel utal arra, hogy a Belgiumban rendőri intézkedés közben elhunyt szlovák férfi, Jozef Chovanec halálát szándékosan eltussolták.



Szlovákia teljes körű és gyorsított eljárást követel Belgiumtól és arra kérte az Európai Bizottságot is, hogy ítélje el a brutális rendőri fellépést. A szlovák államfő javasolja, hogy vonjanak be egy szlovákiai szakértőt is a nyomozásba. Ennek kapcsán Ivan Korcok szlovák külügyminiszter pénteken azt mondta: egy olyan szakértőt szeretnének, aki részt vesz az ügyben és így hozzájárul, hogy megkérdőjelezhetetlenül kiderüljön, mi volt a halál tényleges oka. Azt mondta: valószínűleg a patológia területéről érkező szakértőt küldenek, aki tagja lesz a nyomozócsoportnak. Erről a belga félnek kell döntenie, de Szlovákia nyomást gyakorol - közölte.



Lucia Duris Nicholsonová szlovák európai parlamenti képviselő azt hangsúlyozta: egyértelmű, hogy a Jozef Chovanec-ügy az Európai Parlament plenáris ülésén már októberben téma kell, hogy legyen.



Igor Matovic szlovák kormányfő a V4-es országok lengyelországi csúcstalálkozóján azt mondta: kérik a belga kormányt, hogy amilyen gyorsan csak lehet, vizsgálja ki ezt a kérdést és garantálja, hogy objektív tényfeltárás történik, "mert úgy tűnik, hogy az elmúlt két év alapján nem jelenthető ki, hogy az eddigi nyomozás valamiféle konklúzióra tud jutni".



Kitértek arra is, hogy a Le Soir című belga napilapban megjelent cikk szerint három nappal Chovanec halála után különjelentés készült a történtekről. Ez néhány pontban eltér a korábbi hivatalos rendőrségi jelentéstől, de ez sem tesz említést arról, hogy pokrócot borítottak volna az áldozat fejére. És nem említi a belga rendőrnő náci karlendítését sem. A jelentést elküldték Jan Jambon akkori belga belügyminiszter kabinetjébe is. A lap szerint ez azt jelenti, hogy a történtekről a legmagasabb szinteken is tudniuk kellett a vezetőknek. "Vagyis igazolódni látszik a gyanú, hogy a brutális történéseket a szőnyeg alá akarták söpörni" - fogalmaztak.



MTI