Koronavírus - Tovább emelkedett a fertőzöttek napi száma Csehországban

2020. szeptember 12. 10:52

Csehországban pénteken már 1447 új igazolt koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki a laboratóriumi vizsgálatok, ami hatvanöttel több mint az eddigi, előző napi legmagasabb esetszám - derült ki az egészségügyi tárca honlapján szombaton reggel megjelent legfrissebb adatokból.

A napi új igazolt fertőzések száma kedden lépte túl első ízben az ezret, és azóta folyamatosan emelkedik.

Szintén rekordmagas - 12 260 - az aktív igazolt fertőzöttek száma is. A többségnél azonban továbbra is enyhe a betegség lefolyása. A kórházakban Covid-19-betegséggel jelenleg már 264 embert kezelnek, ami a duplája az egy hónappal ezelőtti számnak. Több mint hatvan beteg állapota súlyos. Ezek az adatok is folyamatosan növekednek. Az elhunytak száma 450-re emelkedett.

Március elsejétől, amikor az első fertőzöttet Csehországban regisztrálták, péntekig 33 860 koronavírus-fertőzöttet mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok. Az érintettek mintegy kétharmada már meggyógyult. A napi laboratóriumi tesztek száma az utóbbi időben 15 ezer körül mozog. A pozitív esetek aránya hétfőn öt százalék, csütörtökön pedig már kilenc százalék volt. A pénteki adat még nem ismeretes.

Az egészségügyi minisztérium pénteken felülvizsgálta az úgynevezett szemaforrendszert, amelyben színekkel jelölik a járványhelyzetet az egyes régiókban. Piros színű régió, amely a legsúlyosabb helyzetet jelenti, nincs a térképen. A járvány közösségi terjedését jelző, pirostól egy fokkal alacsonyabb szintű narancssárga régióból azonban a korábbi egy (Prága) helyett már hat van, döntően a főváros környéki járások és a dél-morvaországi Uherské Hradiste. A kisebb kockázatot jelző zöld színt az eddigi tíz helyett már 40 járás kapott, ami az ország több mint felét lefedi. A problémamentességet jelző fehér színű járások száma így egyre kisebb.

Csütörtöktől kezdve a zárt termekben az egész országban kötelező a védőmaszkok viselete. Eddig a maszkokat csak a tömegközlekedési eszközökben, egészségügyi intézményekben és hivatalokban volt kötelező viselni. A narancssárga régiókban a szórakozóhelyeket és a bárokat ezentúl éjfélkor be kell zárni.

A kormány szerdán úgy döntött, hogy a leginkább veszélyeztetett 60 év feletti állampolgároknak az állami tartalékalapból ingyen légzésvédőt (FFP2) és öt szájmaszkok küld. A belügyminisztérium közölte, hogy a küldeményeket a posta a jövő héten szállítja ki.

A cseh külügyminisztérium honlapján közölt adatok szerint az egyre romló járványhelyzetre való tekintettel péntekig 11 ország - egyebek között Belgium, Dánia, Svájc, Írország - korlátozta a cseh állampolgárok beutazását vagy friss negatív koronavírus-teszttől tette függővé. Néhány további ország - köztük Szlovákia - jelezte, hogy mérlegelik a csehek beutazásának valamiféle korlátozását, szabályozását.

A statisztikák szerint a százezer lakosra eső fertőzöttek számát tekintve a csehországi helyzettől már csak Spanyolországban, Franciaországban, Horvátországban, Romániában és Máltán rosszabb a helyzet - jelentette szombat reggel a közszolgálati cseh rádió.

MTI