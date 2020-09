Zavarba hozta a BBC az európai főügyészt

2020. szeptember 12. 11:06

Valótlanságokat mondott Laura Kövesi, az új európai főügyész a román korrupcióellenes hatóság (DNA) működésével kapcsolatban a BBC-nek adott minapi interjújában – állapította meg több bukaresti sajtókommentár. Az ismert brit műsorvezető, Stephen Sackur rákérdezett a DNA és a titkosszolgálatok alkotmányellenesnek minősített együttműködésére, amire Kövesi azt mondta, az általa korábban vezetett ügyészség csak információkat kapott a hírszerzéstől, utóbbiak nem vettek részt a dossziék összeállításában. Az újságíró azt a vádat is felidézte Kövesinek, miszerint a korrupcióellenes hatóság korruptá vált, a politika része lett a titkosszolgálatokkal való együttműködés miatt. Felvetette, ilyen módszereket alkalmaz-e európai főügyészként is? Kövesi leszögezte: új posztján a törvényeknek megfelelően fog dolgozni, ahogyan azt Romániában is tette.

A DNA volt főügyésze elhallgatta az interjú során, hogy 2019 januárjában a román alkotmánybíróság az alaptörvényt sértőnek minősítette a Román Hírszerző Szolgálat és a legfőbb ügyészség közötti titkos megállapodásokat.

Laura Codruta Kövesi gyakran kényszerül magyarázkodásra Fotó: Robert Ghement / MTI/EPA/

A két állami szerv 2009-ben, illetve 2016-ben kötött megállapodást. A taláros testület döntése előtt az érintettek határozottan cáfolták a SRI és a legfőbb ügyészség közötti megállapodás létét. A Laura Kövesi által vezetett DNA 2017. január 27-én közleményben tagadta az erre vonatkozó sajtóértesüléseket. Azt állította, hogy „nem létezik és nem létezett semmiféle együttműködési megállapodás a SRI és a DNA között. 2018 márciusában, miután nyilvánosságra került az írásos egyezség, amelyen Kövesi, George Maior SRI-igazgató és Tiberiu Niţu legfőbb ügyész kézjegye is szerepel. Az alkotmánybírósági határozat szerint a két megállapodás több értelemben is kiterjesztette a titkosszolgálat hatáskörét, a SRI-re bízta a megfigyelési, valamint a lehallgatási parancsok végrehajtását, ezzel pedig az érintett ügyekben a hírszerzés ügynökei szereztek be bizonyítékokat, ami az ügyészség és a nyomozó hatóság feladata lett volna.

Tavaly októberben mindkét európai uniós társjogalkotó szerv megerősítette Laura Kövesi kinevezését az Európai Ügyészség élére, és ezzel hivatalossá vált, hogy ő lesz a hamarosan felálló intézmény első vezetője.

