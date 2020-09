Gregor Bernadett: Értünk senki nem tüntetett

Az jár a fejemben a több századik Free SZFE-posztot látva, hogy vajon akik őszinte hittel, lázadva tüntetnek, tisztában vannak-e bizonyos tényekkel – írja Gregor Bernadett közösségi oldalán. A színésznő az egyetemen átélt megaláztatásait sorolta, majd hozzátette: értük, akkor senki sem tüntetett. Gregor Bernadett azt is elárulta, a mai napig gyomorgörcse van ha elmegy az egyetem épülete előtt.

– 1991-től 1995-ig voltam az intézmény hallgatója. Mi voltunk az első kísérleti osztály, a harmadik rostát egy hét kőkemény műhelymunka előzte meg. A döntő vizsgán a Mesél a bécsi erdő című darabból kellett jelenetet csinálni. Bikinire kellett vetkőzni és lezuhanyozni az öltözőben, így járultunk a vizsgabizottság elé. Vizes hajjal, álló mellbimbóval… Szerencsétlenségemre a csoportunkban több fiú volt, mint lány, ezért kétszer kellett eljátszanom a jelenetet. A kettő között dideregve ültem a vizsgabizottság mellett egy széken… – emlékezett vissza megalázó egyetemi emlékeire Facebook-posztjában Gregor Bernadett. A színésznő feltette a kérdést a több századik Free SZFE-posztot látva, hogy vajon, akik őszinte hittel, lázadva tüntetnek, tisztában vannak-e bizonyos tényekkel.

Gregor Bernadett számos kellemetlen emléket megosztott, többek között azt is, hogy az első hét az Életem sötét foltja című gyakorlattal kezdődött. – El kellett mondani valamit magadról, amit szégyellsz és még talán senkinek nem mondtad el, ötféleképpen. Kihívsz valakit a színpadra, annak mondod, egyedül mondod az ott ülőknek, telefonbeszélgetésben mondod el, levélben és az ötödik, hogy leoltják a villanyt és a vak sötétben a legkínosabb kérdéseket teszik fel. 18–19 éves gyerekekről beszélünk – utalt a színművészeti egyetem kegyetlen módszereire.

– Értünk senki nem vonult az utcára. Talán el sem mertük mondani otthon, mert elhittük, ez a képzés része és természetes – írta Gregor. A színésznő azt is felidézte, hogy a csók-pofon gyakorlatok során valóságos csóknak és valóságos pofonnak kellett elcsattannia.

– Ezek az én tapasztalataim, nem másé. Ezt mindig vállaltam. A mai napig gyomorgörcsöm van, ha elmegyek az épület előtt. Értünk senki nem tüntetett. Ha ez most a gyerekeimmel történne, elmennék a legvégsőkig. Azért írtam le mindezt, mert ez is hozzátartozik az igazsághoz – szögezte le a színésznő.

Megaláztatás

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen alkalmazott módszerek kapcsán nem Gregor Bernadett az egyetlen, aki megszólalt a közelmúltban. A WMN.hu-n egy nevét nem vállaló korábbi hallgató is kifakadt idén márciusban. – Ha meg akartak dugni [az oktatók- szerk.], az bók volt, még akkor is, ha undorító. „Legalább észrevett! Ha megalázott a színpadon, az kegy, hiszen ez a törődés jele! Így akarja belőlem kihozni a legtöbbet! A mester lát bennem valamit!” Nem tudtuk, hogyan lehetne szólni. Hogy kellene. Hogy ezt lehetne másképp is. A magyar színészképzésben még mindig a Sztanyiszlavszkij-módszer az etalon. Nincsenek az amerikai képzésben fellelhető technikák. Itt mindent meg kell élni – olvasható a cikkben.