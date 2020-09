Mélyen hallgatnak a demokrata csatornák Trump sikereiről

2020. szeptember 12. 20:41

Elsőként az arab állomok közül Egyiptom kötött békét Izraellel, 1979-ben. A megállapodás akkor Nobel-békedíjat ért Anvar asz-Szadat egyiptomi elnöknek és Menáhém Begín izraeli miniszterelnöknek. A következő arab országra, amely rendezte a kapcsolatait a zsidó állammal, újabb 25 évet kellett várni, Jordánia 1994-ben írta alá a békeszerződést. Előtte az oslói szerződések, a „közel-keleti békéhez való hozzájárulás” ugyancsak Nobel-békedíjat jelentett Jasszer Arafat palesztin vezetőnek, Jichák Rabin izraeli kormányfőnek és Simon Peresz államfőnek.

Eltelt újabb 26 esztendő.

Aztán idén augusztus 13-án az Egyesült Arab Emírségek is történelmi lépésre szánta rá magát: bejelentették, hogy hivatalosan is felveszik a kapcsolatokat Izraellel. Ki lesz a következő? – találgatták sokan, de úgy tűnt, egyelőre mások nem lépnek Abu-Dzabi nyomába. Majd mindössze 29 (!) nappal később Bahrein is határozott, a negyedik arab állam lesz, amely békét köt Izraellel.

A felvázolt időrendből is látszik, hogy Izrael függetlenségének 72 éve alatt mindössze négy arab állam szánta rá magát a kapcsolatok rendezésére. Eddig évtizedek teltek el két békekötés között, most kevesebb mint 30 nap alatt fordítottak egyet a történelem kerekén.

Ehhez képest a konzervatív Fox News megfigyelése szerint a demokratákhoz húzó két legnagyobb hírcsatarnánál, a CNN-nél és az MSNBC-nél szinte tudomást sem vettek Donald Trump republikánus elnök külpolitikai sikeréről. Mint írják, a két televízió legnépszerűbb esti műsora teljesen figyelmen kívül hagyta a friss híreket. Később a CNN ugyan terjedelmesebb elemzést szentelt az ügynek, de az MSNBC-nek nem volt olyan műsora, amelyben két percnél többet foglalkoztak volna az üggyel. A legterjedelmesebb híradás 1 perc 22 másodperces volt, és azt firtatta, vajon az amerikai elnök miért 9/11 évfordulójára időzítette a bejelentést? A „CNN Tonight” esti műsorában pedig arra használták fel az időt, hogy Donald Trumpot gúnyolják, amiért Nobel-békedíjra jelölték. A Fox News emlékeztet rá, már az Egyesült Arab Emírségek döntése után is hasonlóan tudósítottak az eseményekről.

– Véletlenül valami jót csinált – ennyi elismerésre futotta a demokraták elnökjelöltjétől, Joe Bidentől is a The Times of Israel beszámolója szerint. A politikus egy kampányrendezvényen állítólag nem vitatta, hogy pozitívan alakulnak a dolgok. Barack Obama egykori alelnöke jellemzően amiatt támadta Donald Trump Izrael-politikáját, mert kihátrált az adminisztrációjuk alatt tető alá hozott úgynevezett „atomalkuból”, amely szerinte nagyobb veszélybe sodorta a zsidó államot. Joe Biden egyébként korábban már azt is világossá tette, hogy az amerikai nagykövetség is maradna Jeruzsálemben, ha őt választanák meg – azaz közvetve ebben is elismerte az amerikai elnök döntésének helyességét.

magyarnemzet.hu