A magyar külügyminiszer is hivatalos a Fehér Házba

2020. szeptember 12. 23:13

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is meghívót kapott a washingtoni Fehér Házba, ahol kedden az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Izrael közötti történelmi békemegállapodást írják alá – derül ki a tárcavezető Facebook-bejegyzéséből. A ceremónián Donald Trump amerikai elnök látja vendégül a feleket, bizonyára jelen lesz veje és tanácsadója, Jared Kushner is. Az izraeli delegációt Benjamin Netanjahu miniszterelnök vezeti majd, az Egyesült Arab Emírségeket pedig Abdalláh bin Zajid Al Nahajan sejk külügyminiszter, a koronaherceg testvére képviseli, akihez bahreini kollégája, Abdullatif al-Zajáni is csatlakozik. Az ünnepi eseményre időjárástól függően a nemrégiben felújított rózsák kertjében vagy a Fehér Ház valamelyik termében kerül majd sor.

Közösségi oldalán Szijjártó Péter elismerését fejezte ki az Amerikai Egyesült Államok elnökének, Izrael miniszterelnökének valamint az emírségekbeli és a bahreini külügyminisztereknek, akik személyesen is nagyon sokat tettek ezen megállapodások létrejöttéért. – Magyarország továbbra is támogatja a közel-keleti békéért tett erőfeszítéseket, és továbbra is kiállunk a nemzetközi szervezetekben a térség országainak korrekt megítélése mellett – szögezte le. Miután az Egyesült Arab Emírségek augusztus 13-án bejelentette, hogy hivatalosan is felveszi a diplomáciai kapcsolatokat Izraellel, a magyar külügyminiszter az elsők között egyeztetett Abdalláh bin Zajid Al Nahajan sejk külügyminiszterrel. Alig két héttel korábban személyesen is Abu-Dzabiba látogatott. – Ez nagyon jó hír Magyarországnak is, mert minél inkább béke és nyugalom van ebben a térségben, annál kevésbé valószínű migrációs nyomás kialakulása innen Európa felé – mutatott rá akkor az Egyesült Arab Emírségek és Izrael közötti viszony rendezése kapcsán Szijjártó Péter.

