Elindult a PestiTV

2020. szeptember 14. 12:23

Hétfő reggel fél 7-kor elindult a PestiTV internetes portálja és a tévéadás is, amely a Digit leszámítva szinte minden szolgáltató alapcsomagjában elérhető. Az internetes portálon nem sokkal a műsorok adásba kerülése után már elérhetőek, visszanézhetőek lesznek a videók. – A PestiTV oldalát, ahogyan magát a PestiTV-t is, a PestiSrácok.hu csapata készíti, ezért itt is, ott is sok érdekes ajánlót, személyes hitvallást, kiszólást és beszólást kaphatnak, kaphattok az új tévéadóról, remélve, hogy a közösségi médiában, a portálon és a hagyományos képernyőn is egyformán népszerű lesz a csatorna – olvasható a Pestisrácok.hu oldalán.

Kísérleti és első internetes adásnak pedig íme itt a nagyvázsonyi fogatos gazda és polgármester, Fábry Szabolcs műsorának, a Krokodilagynak a nulladik része, amelyben a Keresztapát, azaz Bruck Gábort is felhívják a műsor vendégeivel: Vida Laurával, Győrffy Villám Andrással és Jámbor Dénessel.

magyarnemzet.hu