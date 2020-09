Koronavírus - Több mint felével csökkent Hévízen a vendégéjszakák száma

2020. szeptember 14. 18:31

A múlt év első hét hónapjához képest 55 százalékkal csökkent Hévízen a vendégéjszakák száma, a visszaesés leginkább a kereskedelmi szálláshelyeket érintette, a magánszoba-kiadók ugyanis tartani tudták a tavalyi hasonló időszak eredményét - közölte hétfői sajtótájékoztatóján a város polgármestere.

Papp Gábor (Fidesz-KDNP) arról számolt be, hogy idén jelentősen átalakult a vendégforgalom szerkezete a koronavírus-járvány miatt. Tavaly az év első hét hónapjában 753 ezer vendégéjszakát regisztráltak Hévízen, idén július végéig 347 ezret. A korábbiakkal ellentétben ebben az évben a vendégek 75 százaléka belföldi volt és csak 25 százalékot tett ki a külföldiek aránya.

A polgármester hozzátette: abban is fordulat állt be, hogy míg a korábbi években - tavaly 1,233 millió vendégéjszakát töltöttek el a gyógyhelyen - a magánszállásokat a vendégek 10-12 százaléka vette igénybe, addig ebben az évben 32 százalék volt a részesedésük a szobakiadóknak. Miközben a veszélyhelyzet hónapjaiban alig volt vendég, nyárra annyira meg tudott erősödni a magánszállások forgalma, hogy az elérte a tavalyi szintet. Ez is azt mutatja, hogy a helyi és az országos fejlesztési támogatásoknak fontos szerepe van - jegyezte meg.

Papp Gábor arra is kitért, hogy a koronavírus-járvány miatt Hévíz önkormányzata az idén közel egymilliárd forintos veszteséget kénytelen elkönyvelni - jelentős részben a turizmus visszaesése miatt -, ezt azonban még a korábbi évek tartalékaiból fedezni tudja. Miután a válság hatásai miatt egy-két évre is szükség lehet a korábbi rend, a vendégforgalom visszaállására, a város képviselő-testülete a teljes intézményhálózatot érintő költségcsökkentésről és létszámleépítésről döntött.

Nyáron az intézményi hálózat költségeit 10 százalékkal faragták le, hétfőn rendkívüli testületi ülésen pedig arról döntöttek, hogy további 20 százalékkal mérséklik a kiadásokat, illetve mintegy 10 százalékkal csökkentik a létszámot, így 24 embert elbocsátanak, 12 álláshelyet pedig megszüntetnek - ismertette a polgármester.

A lépéseket az indokolta, hogy az alapvetően a turizmusból élő Hévíz a bevételeiből tudott eddig a város üzemeltetésére, marketingjére, programjaira nagyobb összeget költeni, de idén elmarad az idegenforgalmi adó összegét megkétszerező állami támogatás, turisták nélkül pedig csökkent az iparűzési adóból származó bevétel is. Augusztustól új parkolási rendet vezettek be, ami várhatóan növeli az önkormányzat bevételeit, továbbá az együttesen mintegy 3 milliárd forint értékű fejlesztési projektek sem álltak le, amelyek hosszabb távon szintén több bevételt hoznak majd a városnak.

MTI