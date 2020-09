Leszállítják a vonatokról és a volánbuszokról azokat, akiken nincsen maszk

2020. szeptember 15. 10:13

Keddtől leszállítják a Volánbusz Zrt. járműveiről és a MÁV vonatairól azokat az utasokat, akiken nincsen maszk - emlékeztetett a Volánbusz Zrt. közleményben.

Szeptember 15-től kizárhatók az utazásból azok, akik nem hordanak az orrukat és szájukat eltakaró maszkot, kendőt vagy sálat.



Mindkét közlekedési társaság - a MÁV és a Volánbusz is - arra kéri utasait, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, lázzal vagy meghűléses tünetekkel járó betegség esetén ne vegyék igénybe a közösségi közlekedési eszközöket.



A MÁV-START keddtől fokozottan ellenőrzi a vonatokat a Készenléti Rendőrséggel, a polgárőrséggel és a vagyonőrökkel együttműködve.



A Volánbusznál is fontos változás lép életbe: az autóbuszvezetők kötelesek megtagadni a felszállást, ha az utas nem tartja be a maszkviseléssel kapcsolatos előírásokat, és kötelezettségének egyszeri felszólításra sem tesz eleget.



Utazás közben a jegy- és bérletellenőrök figyelik az előírás betartását, és egyszeri, eredménytelen felszólítás után, lakott területen megállva kizárják az utazásból az érintetteket - áll a közleményben.



MTI