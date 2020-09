Digitális élményközpont nyílt Budapesten

2020. szeptember 15. 11:27

Digitális élményközpont nyílt Budapesten, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, ahol az érdeklődők felfedezhetik és kipróbálhatják a legújabb infokommunikációs és digitális eszközöket.

Az EDU&FUN Digitális Élményközpont Budapest keddi átadásán Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára elmondta: a központban egyebek mellet a robottechnikát, a 3D nyomtatást és az okostechnológiákat is megismerhetik játékos formában az iskolások és hétvégenként az érdeklődő családok.



A kormány kiemelt célja, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek, "jövőnkre pedig nagyrészt a technológiai fejlődés és a digitalizáció lesz hatással" - jelentette ki Schanda Tamás. Közölte: a digitális ismereteket hatékonyan fejlesztő élménykomplexum több mint 430 millió forintból valósult meg.



Hangsúlyozta azt is, közös cél, hogy minél többen válasszanak műszaki, informatikai pályát. A központban szervezett programok az iskolások digitális tudását, technológiai ismereteiket jelentősen bővíti, és jelentősen befolyásolhatja a pályaválasztási döntésüket is - mondta az államtitkár.



Schanda Tamás kiemelte: nemzetstratégia cél azokon a területeken erősíteni, amelyek meghatározzák a jövőt. A digitális képességek fejlesztése, az innovatív technológiák megismertetése mind hozzájárul ahhoz, hogy nemzetközi szinten is versenyképes ország legyünk - tette hozzá.



Buranits Ildikó, az MTK alelnöke arról beszélt, az MTK-ban közös cél, hogy elsők legyenek közösségépítésben, innovációban és tudásban, és ezért is nagy megtiszteltetés számukra, hogy stadionuk otthont adhat egy digitális élményközpontnak Székesfehérvár, Győr és Debrecen után.



A digitalizáció napjainkra a sikeresség és a gyarapodás legfontosabb eszközévé vált, ezért a digitális kompetenciák megszerzése kulcsfontosságú, elengedhetetlen a felnövekvő nemzedékek számára - hangsúlyozta.



Solymár Károly Balázs, az ITM digitalizációért felelős helyettes államtitkára elmondta, az átadott élményközpontok azt a célt szolgálják, hogy minél többen válasszák az informatikai felsőoktatást. A központokban az iskolás csoportok képzett pedagógusok segítségével játékos foglalkozások keretében tanulhatnak meg programozni, vagy éppen megismerhetik a 3D nyomtatást. Továbbá játszhatnak robotokkal és programozhatják is azokat - tette hozzá.



Solymár Károly Balázs azt mondta: a 2016-ban indult Programozd a jövőd elnevezésű program legnagyobb eredményét a digitális élményközpontok jelentik. Győrben több mint 16 ezer gyerek vett részt foglalkozáson, a februárban megnyílt debreceni központban már mintegy ezren megfordultak. A következő központ Zalaegerszegen nyílik majd meg - közölte.



Tisza Géza, az EDU&FUN Digitális Élményközpont Budapest szakmai vezetője elmondta, hogy a központban az érdeklődők megismerhetik a padlórobotokat, az ipari robotokat és a humanoid tanulni képes robotokat is. Továbbá felfedezhetik az ide látogatók a 3D tervezés, szkennelés és nyomtatás folyamatát. A központban kialakítottak egy okosotthon sarkot is, valamint megismerhetőek a virtuális technológiák is. Van animációkészítő asztal, és a kiterjesztett valóság eszközei is megtalálhatóak.



A központba érkező fiataloknak számukra is kihívást jelentő, valós problémákat igyekeznek felvetni, vagyis "nem robottechnológiával ismerkedünk, hanem a jövő városát fejlesztjük, nem a 3D tervezést tanuljuk, hanem a Marsra szervezünk expedíciót" - fogalmazott.



A központban minden foglalkozás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

MTI