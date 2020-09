Liget Budapest - Nem ismerték el bűnösségüket a garázdálkodók

2020. szeptember 15. 11:32

Nem ismerte el bűnösségét a keddi előkészítő ülésen a Pesti Központi Kerületi Bíróságon az, a Liget felújítása ellen tiltakozó hét személy, akit korábban garázdaság, illetve rongálás miatt tárgyalás megtartása nélkül 200-250 óra közérdekű munkával sújtott a bíróság.

Az ügyben 2018 novemberében tárgyalás nélkül hozott büntető végzést a Pesti Központi Kerületi Bíróság, azt a Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség tudomásul vette, ám a 11 vádlott közül heten tárgyalás megtartását kérték. A vádiratot az ügyészség eredetileg 11 személlyel szemben nyújtotta be, közülük 3 esetben a végzés jogerőssé vált, egy esetben pedig felfüggesztették az eljárást, mert a vádlott ismeretlen helyen tartózkodik.



A vádirat szerint a személyek 2017. július 4-én a Budapest XIV. kerület, 56-os emlékmű melletti területen előre be nem jelentett rendezvényt tartottak, hogy a Liget felújítása keretében aznapra tervezett faátültetés ellen tiltakozzanak. A rendezvényt a rendőrség feloszlatta, de a személyek továbbra is a helyszínen maradtak.

A kordonnal elhatárolt építési területnél a vádlottak közül nyolcan, további tizenkét ismeretlen társukkal több kerítéselemet megrongáltak, amivel összesen több mint 60 ezer forint kárt okoztak.

Továbbá ketten, három másik vádlott-társukkal együtt 2018. április 10-én délelőtt a Néprajzi Múzeum építkezési területét körülvevő, OSB lapokból álló kerítés egyik oldalát betörték, bementek az építkezési területre.

A biztonsági őröket trágár kifejezésekkel illették.

Feléjük köptek.

Egyikük egy korábban letört OSB lap darabjával az egyik biztonsági őrt megdobta.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság a keddi előkészítő ülést követően azonnal megkezdte az ügy tárgyalását. Az ügy elsőrendű vádlottja, egy fiatal nő vallomásában azt mondta, biztos volt benne, hogy bejelentett rendezvényen vesz részt, ő hozzáláncolta magát egy fához, azt azonban tagadta, hogy kárt okozott volna a helyszínen felállított kordonelemekben. Azt mondta, ő csak megrángatta a kordont, amikor látta, hogy tüntető társait - szerinte ok nélkül - gázsprayvel lefújták a rendőrök.



Az aktivisták ügyvédje azt mondta: békés demonstráció zajlott, a biztonsági őröknek és a rendőröknek ugyanakkor az volt a feladatuk, hogy ezt minden eszközzel akadályozzák meg, hogy a területen megkezdődhessen a munka. A büntetőügy megítélése szerint a rendőri fellépésre adott válaszreakciókat tartalmazza, és az eljárást a jog kifacsarásának nevezte.



Az eljárás a további vádlottak meghallgatásával november 27-én folytatódik.



MTI; Gondola