Már a párton belülről is kritizálják Joe Bident

2020. szeptember 15. 13:18

Számos befolyásos latin-amerikai származású demokrata politikus szerint Joe Biden demokrata elnökjelölt mindeddig túl keveset tett a latinók támogatásának megnyeréséért, márpedig ennek súlyos következménye lehet az olyan, a mérleg nyelvét is jelentő államokban, mint például Florida. Közben állítólag Bernie Sanders is úgy véli, „komoly a kockázata”, hogy a demokraták jelöltje alulmarad Donald Trumppal szemben.

Biden - breitbart.com

A Demokrata Párt elnökjelöltségéért folyó küzdelmet még április elején feladó Bernie Sanders is egyre inkább kételkedik abban, hogy Joe Biden képes lesz legyőzni Donald Trump amerikai elnököt az alig két hónap múlva esedékes elnökválasztáson. A vermonti szenátor – aki idén tavasszal szokatlanul hamar beállt Barack Obama egykori helyettese mögé – ugyanis a The Washington Post információi szerint egy, a Biden kampánystábjának tagjaival folytatott privát beszélgetésen azt mondta: „komoly a kockázata”, hogy a demokraták jelöltje alulmarad Trumppal szemben. A 78 éves politikus nem volt rest tanácsokkal is ellátni a stábot: a liberális lapnak nyilatkozó névtelen illetékesek szerint Sanders azt javasolta,

Biden beszéljen többet olyan, a demokrata szavazótábort foglalkoztató kérdésekről, mint például az egészségügy vagy a gazdaság helyzete, és kampányoljon többet olyan, a fiatal liberálisok körében népszerű politikusokkal, mint a balszárny feltörekvő tehetségének számító, Puerto Ricó-i származású Alexandria Ocasio-Cortez képviselőnő.

A Biden-kampány felé megfogalmazott állítólagos kritika futótűzként terjedt az amerikai sajtóban, nem meglepő tehát, hogy nem sokkal később maga Bernie Sanders is szabadkozni kényszerült a The Washington Post cikke miatt. A vermonti szenátor tegnap már valótlanságnak és minden alapot nélkülözőnek nevezte a liberális lap állításait, ugyanakkor azt elismerte: valóban Biden kampányának előnyére válna, ha végre élesebben fogalmazná meg üzeneteit.

Nem Sanders az egyetlen, aki óvatosságra inti Bident: az amerikai Politico hírlevele szerint számos befolyásos latin-amerikai származású demokrata politikus is hangot adott aggodalmának elnökjelöltjük kampánya miatt. Érvelésük szerint ugyanis a közösségük támogatásának elnyerése érdekében eddig tett halvány erőfeszítések pusztító hatásúak lehetnek, s komoly következménnyel járhatnak a november 3-i elnökválasztáson. A közvélemény-kutatások is azt jelzik előre, hogy a demokraták mindeddig túlságosan is magától értetődőnek vették a latinok támogatását, illetve erre utal az is, hogy Joe Biden még csak most próbálja magát utolérni az egyébként billegő államnak számító, az elnökválasztás szempontjából kulcsfontosságú Floridában. A demokrata jelölt ugyanis ma először kampányol a délkeleti államban, a Politico azonban tanácsadókra és tisztviselőkre hivatkozva azt írta: lehet, hogy a demokraták túl későn álltak neki a kirakós játéknak.

Közben Trump is célba vette a latinó szavazókat: az amerikai elnök egy több várost is érintő kampánykörutat tartott Nevada államban.

A Latinók Trumpért nevű Las Vegas-i rendezvényen felszólalva az elnök úgy fogalmazott:

a demokraták és Biden „katasztrófa” lesz a spanyol ajkú közösségek számára, mert megengedné, hogy a baloldali anarchisták leégessék vállalkozásaikat, hogy munkahelyeket adjanak át Kínának, az országot pedig átadják a szocialisták kezébe.

Trump a Twitter-mikroblogon is üzent a szavazóknak. Mint írta, az „álmos Joe Biden” 47 évet töltött a politikában, s ezalatt végig szörnyen viselkedett a spanyolokkal. – Most pedig Castro szerelmesére, Bernie Sandersre támaszkodik, hogy segítsen neki – fogalmazott az elnök. Mint ismeretes, február végén Sanders Nevadában nagy fölénnyel nyerte meg a demokrata előválasztást, Bident jócskán maga mögé utasítva.

Tóth Loretta

magyarnemzet.hu