Több száz haszid zsidó akar Fehéroroszországól bejutni Ukrajnába

2020. szeptember 15. 13:26

Több száz haszid zsidó várakozik már második napja egy fehéroroszországi határátkelőnél, hogy bejuthasson a külföldiek beutazási tilalma ellenére Ukrajnába, és részt vehessen az umani éves zarándoklaton - hozták nyilvánosságra kedden ukrán hírportálok az ukrán határőrségre hivatkozva.

A Hromadszke ukrán televízió internetes oldalán közölt beszámoló szerint Szerhij Dejneko, az ukrán határőrszolgálat parancsnoka személyesen is találkozott a haszidokkal a Csernyihiv megyében lévő Novi Jarilovicsi átkelőnél. Arra kérte őket, hogy tartsák tiszteletben Ukrajna törvényeit, és ne sértsék meg a határátlépésre vonatkozó szabályokat.



A határőrség megerősítette az átkelőnél az őrséget a rendőrség és a nemzeti gárda bevonásával. Azt, hogy pontosan hány haszid zsidó akar belépni Fehéroroszországból Ukrajnába, a határőrség nem hozta nyilvánosságra. A Belta fehérorosz hírügynökség előző este még több mint másfél ezret írt.



Az ukrán kormány augusztus 27-én hozott rendeletében augusztus 28-tól szeptember 28-ig átmenetileg újra lezárta Ukrajna határait a külföldiek előtt a koronavírus-járvány terjedése miatt - emlékeztetett a Hromadszke. A haszid zsidók viszont hagyományosan minden évben a közép-ukrajnai Uman városban ekkortájt ünneplik meg a zsidó újévet, a Ros Hásánát, zarándoklattal a város temetőjében nyugvó Nachman rabbinak, a breszlávi haszidizmus alapítójának sírjához. A háromnapos umani zarándoklatot a hívők vidám táncos ünnepléssel töltik. A résztvevők száma időnként a 40-50 ezret is eléri.



Idén az ünnep szeptember 18-20-ra esik, de a haszidok általában már jóval előtte megérkeznek Umanba. Korábban már az izraeli kormány kérte Kijevet, hogy idén a koronavírus-járvány miatt ne engedélyezze a zarándoklat megtartását Umanban, viszont már a határzár előtt is érkeztek haszidok Ukrajnába, így a rendezvény, ha jóval kevesebb résztvevővel is, egyes becslések szerint körülbelül 10 ezer fővel, de várhatóan meg lesz tartva.

A Hromadszke információi szerint eddig öt koronavírusos fertőzöttet azonosítottak az Umanba érkezett haszidok között.



MTI