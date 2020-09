Fülöp Attila: a gyermekvédelem nem a sajnálatról szól

2020. szeptember 15. 14:34

A gyermekvédelem jelentőségéről szólt az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára kedden Miskolcon, a Stílusos Vidéki Éttermiség (Svét) Egyesület gyermekvédelmi mentorprogramjának sajtótájékoztatóján.

Fülöp Attila azt mondta: a gyermekvédelmi oltalom alatt álló 23 ezer gyerek több mint kétharmada él nevelőszülőknél, akiknek feladata nemcsak a gyerekek gondozása, hanem későbbi boldogulásuk segítése is.



A Svétről szólva azt hangsúlyozta: bíznak abban, hogy sok olyan gyerek lesz, akiknek az élete összekötődik a gasztronómiával. A kezdeményezés során - amely a Zip's Brewhouse miskolci vendéglátóhelyről indult ki és együttműködésével valósul meg - a gyerekek éttermekbe látogathatnak el, ahol megismerkedhetnek a gasztronómiával és a vendéglátással.



Az államtitkár kijelentette: a gyermekvédelem soha nem a sajnálatról szól, hanem munkáról és együttműködésről. Csak akkor sikerülhet a gyermekvédelmi szakemberek munkája, ha a társadalom azt befogadja, elfogadja, a kormány ezért indította el a Befogadlak programot.



Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a sajtótájékoztatón elmondta: a kormánynak fontos a családok támogatása, a gyermekvédelem; 2010-től a családoknak juttatott támogatás két és félszeresére nőtt. Az országban sajnos több tízezer gyermek él biztos családi háttér nélkül, az ő érdekükben döntött a nevelőszülői rendszer megerősítéséről a kormány.



Kiemelte: 2014-től a nevelőszülői jogviszony is foglalkoztatási jogviszonynak minősül. A két évnél kisebb gyermekeket gondozó nevelőszülők idén januártól nevelőszülői gyedet is igénybe tudnak venni, folyamatosan nő és 5800-ra emelkedett a nevelőszülők száma Magyarországon.



A kormányszóvivő üdvözölte a Svét kezdeményezését, mint mondta: fontos, hogy a nevelőszülői hálózatból kikerülő fiatalok szakmához, biztos megélhetéshez jussanak.



A Svét gyermekvédelmi mentorprogramjának célja, hogy a gyermekvédelemben élők mentorokon, képzésen és közösségi programokon keresztül ismerjék meg a hazai csúcsgasztronómiát.





MTI