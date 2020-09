Hazánk támogatja az Egyesült Államok közel-keleti béketervét

2020. szeptember 15. 16:13

Magyarország továbbra is támogatja az Egyesült Államok erőfeszítéseit a közel-keleti béke megteremtése érdekében, ez rendkívül fontos ügy azért is, mert a térség stabilitása szorosan összefügg Európa biztonsági helyzetével - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban.

Szijjártó Péter rámutatott: ha béke és stabilitás van a Közel-Keleten, akkor jó esély van arra, hogy nem indulnak meg újabb migrációs hullámok Európa irányában.



A magyar kormány a békefolyamatra vonatkozó amerikai tervek támogatását várja a nemzetközi politikai szervezetektől, az Európai Uniótól is - mondta a miniszter az MTI-nek, mielőtt a Fehér Házban találkozott Robert O'Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóval és Mark Meadows-zal, Donald Trump elnök kabinetfőnökével.



Szijjártó Péter egyedüli európai uniós külügyminiszterként részt vesz kedd délután az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek, valamint Bahrein közötti békemegállapodás aláírási ceremóniáján, amelyet "történelmi dokumentumnak" nevezett.



"Világos, hogy Donald Trumpnak személyesen, illetve az amerikai elnöki adminisztrációnak elképesztően nagy a szerepe ebben a kérdésben, Trump elnöknek is jár a nagyrabecsülés és a köszönet" - fogalmazott.



"Magyarország továbbra is támogatja az Egyesült Államok erőfeszítéseit a Közel-Keleten, kiállunk Izrael mellett, s kiállunk amellett is, hogy Izraellel szemben nem lehet kettős mércét alkalmazni" - szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter.



Ezt követően a kormány nevében egyezményt ír alá a Virgin Galactic űripari vállalattal. Mint tájékoztatott, ennek nyomán a szektorban tevékenykedő magyar cégek szoros tudományos-mérnöki-műszaki együttműködésre kapnak lehetőséget.



Szijjártó Péter a nap folyamán találkozik Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével és közel-keleti főtanácsadójával is.



MTI