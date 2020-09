Trump rendkívüli állapotot hirdetett Alabamában a közeledő hurrikán miatt

2020. szeptember 15. 17:47

Donald Trump amerikai elnök rendkívüli állapotot hirdetett Alabama államban a közeledő Sally hurrikán miatt, és rendkívüli állapotot rendelt el Louisiana és Mississippi egyes megyéiben is.

Az amerikai elnök a három tagállam kormányzóinak kérésére hirdette ki a rendkívüli állapotot, amely lehetővé teszi szövetségi anyagi segély folyósítását a természeti katasztrófát szenvedő államoknak.



Trump szerdán reggel a Fox televíziónak nyilatkozva felhívta a figyelmet arra, hogy Alabama mellett Louisiana és Mississippi államokban is "rendkívül veszélyes" a helyzet. "Szorosan figyelemmel kísérjük" - mondta, hozzátéve, hogy mind a szövetségi kormányzat, mind a tagállamok kormányai felkészültek a veszélyre.



A Sally hurrikán várhatóan helyi idő szerint kedden éjjel vagy szerdán reggel ér partot a Mississippi államba fekvő Biloxiban, ott, ahol 2005-ben az 5-ös erősségű Katrina hurrikán is partot ért. Sally jelenleg 2-es erősségű hurrikán, de az amerikai meteorológiai szolgálat előrejelzései szerint gyorsan erősödik, akár 5-ös erősségű is lehet.

Kedden reggel óránkénti 155 kilométeres széllökésekkel, lassan közeledett az amerikai partokhoz. A floridai Miamiban lévő hurrikánközpont szerint Sally "veszélyes" vihar, amely történelmi méretű áradásokat" okozhat.



Louisianában, Mississippiben és Alabamában hétfőn estétől már megkezdték az alacsonyan fekvő települések kiürítését. Az Alabama partjai közelében fekvő Dauphin-szigeten az emelkedő tengervízszint következtében több gépkocsit elnyelt a Mexikói-öböl vize.



John Bel Edwards, Louisiana kormányzója külön védelmi intézkedéseket rendelt el New Orleans városában, a partvidéki településeken lévő kaszinókat pedig lezáratta.



Ron DeSantis, Florida kormányzója az állam nyugati megyéiben rendelt el rendkívüli állapotot.

MTI