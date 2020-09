Ismét Patai Mihályt választották a Budapesti Értéktőzsde elnökévé

2020. szeptember 15. 18:16

Újraválasztották Patai Mihályt, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnökét a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) elnökévé a tavaszi, rendes közgyűlés döntéseit megerősítő hétfői rendkívüli közgyűlésen - közölte a BÉT kedden az MTI-vel.

Patai Mihály - novekedes.hu

Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója a közlemény szerint a közgyűlésen ismertette a BÉT tavalyi évének legfőbb mérföldköveit: a vezető magyar tőzsdeindex, a BUX 2019-ben gyakorlatilag folyamatosan emelkedett, az év végén pedig rekordszinten zárt.



Három társaság kezdeményezte részvényei bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére - az MKB Bank Nyrt. papírjait technikai bevezetés keretében a szabályozott piacra, míg a GOPD Nyrt. és a DM-KER Nyrt. törzsrészvényeit a középvállalatokra specializált, könnyített feltételrendszert biztosító BÉT Xtend platformra regisztrálták. A korábban zártkörű tőkeemelést végrehajtó CyBERG Corp Nyrt. részvényeivel 2019. januárjában indult a kereskedés a BÉT Xtenden, míg a GOPD Nyrt. részvényeivel augusztusban.



Tájékoztatott a 2019-ben megvalósult kategórialépésekről is: öt kibocsátó kezdeményezte a T kategóriából a Standard kategóriába sorolását, míg a Standard kategóriából két kibocsátó - a 4iG Nyrt. és az AutoWallis Nyrt. - lépett fel a legmagasabb, prémium kategóriába.



A vállalati kötvénypiacon 2019 határozottan az élénkülés éve volt. A tavaly indult BÉT Xbond platformon decemberben történt meg az első regisztráció: a Mol Nyrt. új hitelpapírjai 2019. december 19-étől kereskedhetők. Az MNB Nemzeti kötvényprogramja (Nkp) keretében 2019 második félévében további 14 kibocsátó zárt sikeres aukciót és bocsátott ki kötvényt, valamint ugyanennyi cég szerezte meg a kibocsátáshoz szükséges minősítést - ezen kibocsátók belépése a BÉT Xbond platformra 2020-ban várható.



A BÉT közölte: a közgyűlés határozati pontjai között tisztújítás is szerepelt, ugyanakkor mind az igazgatóság, mind a felügyelőbizottság összetétele változatlan maradt.



A tőzsde 2019-es pénzügyi beszámolóját is elfogadták a közgyűlésen. Az árbevétel tavaly 2,65 milliárd forintot tett ki, amely mintegy 4,6 százalékos növekedés az előző évhez képest. Adózás utáni eredménye 2018-hoz képest közel ötszörösére, csaknem 1,5 milliárd forintra nőtt. Szintén emelkedett a tőzsde tevékenységéből származó bevétel, amely a 2018-ban tapasztalt 2,34 milliárd forintos eredményt követően 2019-ben elérte a 2,41 milliárd forintot.



A közgyűlés döntése alapján osztalékot ezúttal sem fizet tulajdonosainak a társaság, azt a tőkepiac további piacfejlesztési tevékenységébe forgatja.

MTI