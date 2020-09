Koronavírus - Gulyás: hasonlóan védekezik a magyar és az osztrák kormány

2020. szeptember 15. 18:52

A magyar és az osztrák kormány hasonló eszközökkel és intézkedésekkel védekezik a koronavírus-járvány ellen - mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője kedden Bécsből az MTI-nek telefonon nyilatkozva.

Gulyás - kormany.hu

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban továbbra is kettős a feladat: védeni kell az egészséget, és biztosítani kell az ország működőképességét, "ezt az osztrákok is ugyanígy látják" - mondta a miniszter, aki egynapos hivatalos látogatáson tartózkodik az osztrák fővárosban. Ennek során találkozott az osztrák kormány több tagjával, köztük Karoline Edtstadler EU-ügyi és Susanne Raab integrációs miniszterrel, továbbá a kormányzó Osztrák Néppárt (ÖVP) főtitkárával, az ellenzéki Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökével, valamint Karlheinz Kopf volt parlamenti alelnökkel.



"Azt reméljük, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés eredményes lesz, és mielőbb újraindulhat a normális élet" - hangsúlyozta Gulyás Gergely.



A miniszter a magyar és az osztrák kormány közötti viszonyt jónak, partnerinek, szövetségesinek nevezte.



Azonosan látják például - fejtette ki - azokat az új migrációs veszélyeket, amelyek a görögországi Leszbosz szigetén történtek óta újra az európai politika középpontjába kerültek. (Múlt héten leégett a 12 ezer embernek otthont adó moriai befogadótábor Leszbosz szigetén.)



Közölte továbbá, hogy mindkét kormány szeretné végrehajtani azt a megegyezést, amely a maratoni hosszúságú júliusi EU-csúcson létrejött.



A Miniszterelnökség vezetője azt is mondta, mind az ÖVP-vel, mind az FPÖ-vel baráti a viszony.



Bécsi programja végén, este Gulyás Gergely részt vesz a Habsburg Ottó emlékét ápoló alapítvány rendezvényén.

MTI