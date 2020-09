Szijjártó: Magyarországot egyértelmű tisztelet övezi a Fehér Házban

2020. szeptember 15. 21:41

Magyarországot, a magyar kormányt, a magyar miniszterelnököt egyértelmű tisztelet, nagyrabecsülés és támogatás övezi a washingtoni Fehér házban - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter kedd este Facebook-oldalán.

A Fehér Ház - wikipedia

Szijjártó Péter azt követően nyilatkozott, hogy Washingtonban egyedüli uniós külügyminiszterként részt vett Izrael és az Egyesült Arab Emírségek, valamint Bahrein közötti békemegállapodás aláírási ceremóniáján. A miniszter szerint a Fehér ház kertjében tartott esemény a törtélemkönyvek lapjaira kerülhet. Két olyan megállapodást írtak alá, amely teljesen új fejezetet nyithat, a háborúzás, a terrorizmus helyét átveheti a béke. Ez - mint kiemelte - azért is fontos, mert a Közel-Kelet biztonsága befolyásolja Európa biztonsági helyzetét is. A miniszter úgy vélekedett: Donald Trump amerikai elnök olyan teljesítményt nyújtott, olyan megállapodásokat hozott tető alá, amelyeket nem sokan gondoltak volna. "Ilyenekért szoktak Nobel-békedíjat kapni" - jegyezte meg.



A külügyminiszter útja során több megbeszélést is folytatott, például Robert O'Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóval és Mark Meadows-zal, Donald Trump kabinetfőnökével.



Szijjártó Péter kiemelte: Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata még sosem volt ilyen jó. Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump is őszintén, világosan beszél víziójáról, a politikai korrektség, a képmutatás egyikőjükre sem jellemző, ez pedig megteremti a kiváló együttműködés lehetőségét. Továbbá mindketten határozottan fellépnek az illegális migrációval szemben, hasonlóan gondolkodnak a keresztény közösségek védelméről, a családok támogatásáról, továbbá világpolitikai kérdésekben is egyetértenek.



A külügyminiszter útja során megállapodást írtak alá a legnagyobb magánkézben lévő, tőzsdén lévő űrkutatási cég és a magyar kormány között is.



Energiakérdésekről Szijjártó Péter azt mondta: Washingtonban elismerésüket fejezték ki, hogy Magyarország megállapodott a Shellel egy hosszútávú gázvásárlási konstrukcióról. Szijjártó Péter kiemelte, Magyarország számára kiemelt fontosságú, hogy minél több forrásból és minél több útvonalon tudjon földgázt beszerezni.

Szijjártó Péter találkozott továbbá David Cornsteinnel, aki budapesti nagykövetként befejezi tevékenységét, novemberben visszatér az Egyesült Államokba. Ennek kapcsán a miniszter azt is elmondta, hogy javaslata szerint - amit Orbán Viktor el is fogadott - Takács Szabolcs, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban a Brexit Magyarországot érintő külpolitikai és külgazdasági hatásai kezelésének összehangolásáért felelős miniszteri biztosa lehet Magyarország következő washingtoni nagykövete.



MTI