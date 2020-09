Már csak két napunk van élvezni a nyárias meleget

2020. szeptember 16. 08:58

Szerdán dél felől fátyolfelhők érkeznek fölénk, amelyek kissé szűrhetik a napsütést, emellett kevés gomolyfelhő is képződik. Csapadék azonban továbbra sem lesz. Főként a Duna vonalában és a déli országrészben megélénkül, néhol megerősödik a délkeleti szél – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

(Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 között valószínű. Késő estére többnyire 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Csütörtökön kezdetben magasszintű felhőzet szűrheti a napsütést, majd a déli óráktól egyre többfelé megnövekszik a gomolyfelhőzet, és szórványosan zápor, zivatar is várható, eleinte főleg nyugaton és északon, majd másutt is. A szél északira, északkeletire fordul, délutántól sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatar térségében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.

Pénteken az ország középső részén délelőtt, másutt már reggelre csökken a felhőzet, nagy területen kiderül az ég, és ezt követően napos idő alakul ki kevés gomolyfelhővel. Csapadék napközben már nem valószínű. Az északi, északkeleti szelet élénk vagy erős lökések kísérik, majd estére mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.

