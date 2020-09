Nem engedték be az MSZP-székházba a Pest megyei szervezet volt elnökét

2020. szeptember 16. 23:44

Fotó: Teknős Miklós

„Tóth Bertalan, otthon takaríts, ne a pártban”, „miért hallgattatjátok el a kritikát”, „politikai leszámolás”, „ne trükközzetek, ne csaljatok” – ilyen és ehhez hasonló molinókkal tüntettek a szocialisták Villányi úti központjánál a feloszlatott Pest megyei MSZP-alapszervezetek tagjai, akik a megtorlástól való félelmük miatt maszkban jelentek meg a demonstráción. Itt Trenka István, a feloszlatott szervezet volt elnöke petíciót kívánt átadni Tóth Bertalan pártelnöknek annak érdekében, hogy a pártvezetés vonja vissza a feloszlatásukról szóló döntést, és részt vehessenek, illetve szavazhassanak az MSZP hét végi kongresszusán. Trenka úgy fogalmazott: egy demokratikus, főleg magát baloldalinak tartó pártnak az a dolga, hogy fellépjenek a diktatúra, az elnyomás ellen, ezért soha nem gondolta volna, hogy ezekért az értékekért az MSZP székháza előtt kell tüntetni.

A volt Pest megyei elnök elmondása szerint több mint harminc éve tagja a pártnak, 2008-ban megkapta a Baloldalért díjat, az elmúlt két hétben mégis kétszer felfüggesztették, majd kizárták többek között azzal az indokkal, hogy a jobboldali médiában nyilatkozott. Mint fogalmazott: „Baloldali lap nem fogadott, de kizártak a baloldali portálok is, ahol elmondhattam volna a véleményemet. A jobboldali sajtó meghallgatott, tisztelet nekik ezért.”

– Pest megye az MSZP legnagyobb szervezete, ahol a tagság nagyon sokat dolgozott a pártért a baloldalért. Mindezt ingyen, társadalmi munkában, nem pedig milliókért, szolgálati autókért, benzinkártyáért. Amit most a pártvezetés csinál, az viszont nem más, mint saját hatalmának a biztosítása.

Ez az MSZP baloldaliságának a végét jelenti, mi ezt szeretnék megakadályozni a petíciónkkal – mondta Trenka. Mint fogalmazott, jó néhány petíciót adott már át kormánytagoknak, és „az ellenfél képviselői” mindig átvették azokat.

– Itt nem biztos hogy át fogják venni – tette hozzá a volt Pest megyei elnök, és igaza is lett. Trenka István ugyanis megpróbálta bevinni a Villányi úti pártközpontba a petíciót, de a biztonsági őr a járványhelyzetre hivatkozva nem engedte be az oktatási intézményként is működő épületbe, így Trenka végül az őrnek adta oda a dokumentumot.

