Hat településen tartanak időközi önkormányzati választásokat vasárnap

2020. szeptember 17. 10:19

Hat településen tartanak időközi önkormányzati választásokat vasárnap, a választások között több is van, amelyet a veszélyhelyzet miatt nem tudtak megtartani az eredetileg kiírt tavaszi időpontban. A helyi választási irodák felkészültek a járványügyi előírások betartására.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szendrőben azért tartanak időközi polgármester-választást, mert a kisvárost eddig vezető független Dolányi János lemondott posztjáról. A választást eredetileg májusban tartották volna, de a koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló törvény rendelkezései miatt az időközi választás elmaradt. A vasárnapi voksoláson hét független jelölt indul a polgármesteri tisztségért: Bodnár-Pásztor Edina, Horváth Gábor, Tomorszki István, Hudák Béla, Szávuly Sándor, Simkó László és Szaniszló János. A választási névjegyzékben 2978 szendrői szerepel.

A szintén Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vattán polgármestert és négytagú képviselő-testületet választanak, miután a képviselő-testület júniusban feloszlatta magát. A testület azért döntött a feloszlatás mellett, mert a tavaly októberi önkormányzati választás előtt Korán István Attila polgármester-jelölt elhunyt, amikor már lezárult a jelöltállítás, így nem lehetett helyette másik jelöltet indítani, az egyedüli jelölt, Vas Béla pedig nem lépett vissza. A testület ezért júniusban feloszlatta magát, hogy a választók több polgármester-jelölt közül választhassanak az időközi voksoláson.

A Nemzeti Választási Iroda adati szerint a vasárnapi polgármester-választáson öt független jelölt indul: Birinyi László, Kovács István, Kőmíves Tibor, Simonfi Károlyné és Üveges János Norbert. A négy képviselői helyért 18 jelölt indul. A választói névjegyzékben 706-an szerepelnek.

A Bács-Kiskun megyei Izsákon szintén polgármester választanak vasárnap, miután a település októberben megválasztott vezetője, Kutas Tibor (független) júniusban lemondott. A polgármesteri tisztségért ketten indulnak: Mondok József, a Fidesz, a KDNP és a Nemzeti Fórum közös jelöltje, valamint a jelenleg önkormányzati képviselő Varga István függetlenként. A választásban 4822 helyi lakos vehet részt.

A Pest megyei Ráckevén két egyéni választókerületben is lesz képviselőválasztás: az 5. számú választókerületben Csernáné Rózsa Mária (Közösen Együtt a Városért Egyesület) márciusban lemondott, a 6. számúban pedig Bobek Gábor József (Fidesz-KDNP) januárban elhunyt. A két voksolást eredetileg áprilisban és májusban tartották volna, ám ezek is elmaradtak a veszélyhelyzet miatt. A vasárnapi voksolásra mindkét választókerületben hat-hat jelöltet vettek nyilvántartásba, a két választókerületben összesen közel kétezer választópolgár szavazhat.

Vasárnap a Bács-Kiskun megyei Kalocsán a 7. számú egyéni választókerületben is képviselő-választást tartanak, mivel a választókerület eddigi képviselője, Jánosi György (Fidesz-KDNP-Kalocsa Jövőjéért Egyesület) márciusban lemondott. A képviselői helyért négyen indulnak, a választáson 1537 helyi lakos jogosult.

A Hajdú-Bihar megyei Hajdúnánáson szintén önkormányzati képviselőt választanak, az 5. számú választókerület tavaly októberben megválasztott képviselője, Éles András (Hajdúnánásért Egyesület) ugyanis júniusban meghalt. A vasárnapi voksoláson a képviselő-testületi tagságért négyen versengenek, a jelöltekre 1659 választópolgár voksolhat.

Vasárnap két időközi települési nemzetiségi választást is tartanak: a Békés megyei Pusztaföldváron és a Baranya megyei Hetvehelyen roma képviselőket választanak.

A szükséges számú jelöltek hiányában azonban elmarad a települési nemzetiségi választás Pest megyében Isaszegen és Bugyiban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Szabolcsbákán és Tiszamogyoróson, Hajdú-Bihar megyében Biharnagybajomban és Tolna megyében Iregszemcsén.

A helyi választási irodák a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozásáért a szavazóhelyiségekben kézfertőtlenítőt helyeznek el, amelyet a választópolgárok a szavazóhelyiségbe érkezéskor és távozáskor is használhatnak. A szavazatszámláló bizottságok tagjai maszkot viselnek, és erre kérik a választópolgárokat is. Kérik azt is, hogy ha sorban kellene állni, tartsanak legalább 1,5 méter távolságot a többi várakozótól, valamint vigyenek magukkal tollat a voksoláshoz. A betegek, a mozgásukban korlátozottak - mint minden választásnál - most is mozgóurnát kérhetnek legkésőbb a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló bizottságtól.

MTI