Ma kezdődik a Műtárgyak éjszakája rendezvénysorozata

2020. szeptember 17. 11:54

Mintegy ötven helyszínen több mint száz programmal rendezik meg csütörtöktől szombatig a 4. Műtárgyak éjszakáját Budapesten.

A programok között műterem- és műhelylátogatások, tárlatvezetések, filmvetítések és épületséták várják az érdeklődőket. Az eseménysorozathoz csak kis létszámú programokat hirdettek meg, kötelező maszkhasználattal.

A látogatók összesen tizenötféle programtípusból választhatnak. A kortárs művészet iránt érdeklődők előtt például megnyílnak a műtermek, és olyan alkotók várják őket, mint Majoros Áron, Esse Bánki Ákos, Korodi Zsuzsanna, Gáspár György és Barakonyi Zsombor.

A részben online is követhető szakmai előadásokon a közönség megismerkedhet a kézműves lámpák születésével és a kőfaragás mesterségével, de az ötvösművész Fabergé sikersztorijáról vagy Frida Kahlo és a fotográfia kapcsolatáról is lehet majd előadást hallgatni. A workshopok kínálatában porcelánfestés- és formázás, optikai illúzió, fotókidolgozás, fejdíszkészítés és szitázás is szerepel.

Emellett tárlatvezetést tartanak a Szépművészeti Múzeumban, a Kassák Múzeumban, a Vasarely Múzeumban, a Műcsarnokban, a Hegyvidék Galériában, az Óbudai Múzeumban, a Budapesti Történeti Múzeumban, a Várfok Galériában, a Virág Judit Galériában, a Montparnasse Galériában, a Bodó Galériában és a Magyar Nemzeti Galériában is.

A rendezvény új állomása a Ráth György-villa, ahol a szecessziós műalkotásokon szereplő nők lesznek a középpontban.

MTI