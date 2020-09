Üzentek Karácsonynak a BKV-sofőrök

2020. szeptember 17. 14:44

Hiányolják a jutalmat és a járvány elleni fokozott védelmet a BKV-sofőrök.

A kötelező maszkhasználaton kívül semmilyen óvintézkedés nem védi meg a koronavírustól a BKV-sofőröket – többek közt ezt is kifogásolja Bajzik Tamás, a Nemzeti Szakszervezet elnöke. A vezető a Karácsony Gergelynek írt levelében kitért arra is, hogy több munkáltatónál jutalommal ismerték el a járványban tett erőfeszítéseket, mindez a sofőröknél elmaradt. A Nemzeti Szakszervezet felszólította a főpolgármestert, haladéktalanul intézkedjen, különben sztrájkba lépnek a dolgozók.

– Felhívom a figyelmét arra, hogy a BKV járművezetőinek egészsége fokozottan veszélyeztetett. Többszöri jelzésünk ellenére azok a biztonsági intézkedések sem születtek meg, amelyek a tavaszi első hullámban segítettek a fertőzés terjedésének megakadályozásában – írta levelében Karácsony Gergely főpolgármesternek Bajzik Tamás, a Nemzeti Szakszervezet elnöke. Hozzátette: nem látják, hogy a városvezetés haladéktalan lépéseket tenne a polgárok és a járművezetők, a fenntartható közösségi közlekedés érdekében. Az eset- és halálozási számok most magasabbak, egyre több járművezető betegedik meg és lesz érintettje a járványnak.

Bajzik Tamás, a Nemzeti Szakszervezet elnöke szerint a BKV-sofőrök nem kapnak megfelelő védelmet és elégséges juttatást. Fotó: Havran Zoltán

– Az NSZ – Nemzeti Szakszervezet tagságának képviseletében eljárva szeretném felhívni az ön, és a tisztelt városvezetés figyelmét, hogy a Covid–19 járvány első hullámában kisebb eset számnál is kordonnal lezárták a közösségi tömegközlekedés eszközein az első ajtónál a járművezetői fülkéket. Most ez elmarad, aminek messzemenő következményei lehetnek – hívta fel a főpolgármester figyelmét Bajzik, aki a munkavállalók megbecsülését sem tartja elegendőnek. Mint írta: tovább nehezíti tagjaik helyzetét, hogy az így, a fertőzésnek kitéve többszörösen is hátrányos helyzetben érezhetik magukat, hiszen több munkáltatónál javadalommal és jutalommal ismerték el a járványban tett erőfeszítéseket, viszont a járművezetők ilyen megbecsülése is elmaradt.

– Az egészségügyi dolgozókat és a munkásokat valakiknek el kellene, és kellett vinni a munkahelyükig vagy vásárolni. A mi tagtársaink helytállását, megbecsülését, veszélyeztetettségét azonban mély hallgatás övezi, és övezte eddig is a legtöbb fórumon – indokolt Bajzik Tamás, aki felvetette egy BKV sztrájk lehetőségét is, amennyiben nem történik változás.

– Igazságtalannak és méltatlannak tekintjük ezt a fajta diszkriminációt, amely leértékeli munkánkat, ezt a stratégiai ágazatot. Holott gondoljunk csak bele: a járvány miatt, a saját testi épségünk megvédéséért sztrájkot hirdetve megállíthatjuk Budapest tömegközlekedését, és ezzel valóban megáll az élet a fővárosban! – szögezte le levelében a Nemzeti Szakszervezet elnöke.

magyarnemzet.hu