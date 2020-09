Rétvári: több mint 200 új anyaggal bővült a tiltott dizájnerdrogok listája

2020. szeptember 18. 08:47

Az idén nyáron több mint 200 új anyaggal bővült a tiltott pszichoaktív szerek listája - közölte Rétvári Bence pénteken az MTI-vel. A Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke kiemelte: az új szerek többsége bár Magyarországon még nem, de több európai országban már megjelent, így elővigyázatosságból már a hazai tiltólistára is felkerültek.

Rétvári Bence - archív

A kormánypárti politikus rámutatott: Magyarország továbbra is következetes küzdelmet folytat a kábítószerekkel szemben, a Büntető Törvénykönyv határozott és szigorú fellépést biztosít a hatóságok számára a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőinél.



Emlékeztetett: Magyarországon 2015 óta a tiltott szerek listáját kormányrendelet helyett miniszteri rendelet határozza meg, így a hatóságok gyorsabban és rugalmasabban tudnak reagálni az újonnan megjelenő szerekre. A magyar szabályozás lényege, hogy a tiltólistára nem a konkrét kábítószer kerül fel, hanem annak úgynevezett törzsképlete, ezáltal a későbbiekben forgalomba kerülő változatok is automatikusan büntethetővé válnak - fejtette ki a KDNP alelnöke.



Rétvári Bence szerint ennek a rugalmas szabályozásnak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban több halálesethez köthető új, a köztudatban csak "bika" néven elhíresült kábítószer, hatóanyaga miatt már jelenleg is tiltott hazánkban.



A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta: a kábítószerek terjedése a fiatalok egészségére jelentik a legnagyobb fenyegetést, ezért kiemelten fontos, hogy a módosított nemzeti alaptanterv is több tantárgy kötelező elemévé teszi a megelőzést. Fontos továbbá, hogy már az iskolákban felhívják a diákok figyelmét a drogok negatív hatásaira.



Mindemellett jelentős összegű költségvetési forrásokat fordított a kormány a kábítószer-probléma és a szenvedélybetegségek megelőzésére is. A célzott prevenciós programok támogatására 3 milliárd forint összegű fejlesztési forrást biztosítottak. Továbbá a droghasználat kialakulásának megelőzése és visszaszorítása szintén kiemelt célja annak a 2,5 milliárd forint keretösszegű programnak, amellyel a gyermekvédelmi szakellátási intézmények működését segíti a kormányzat - ismertette.



Bár egyes baloldali pártok programjukban hirdetik a drogliberalizációt, ezzel szemben a Fidesz-KDNP kormány határozott célja, hogy változatlan következetességgel és hatékonysággal lépjen fel továbbra is a kábítószer-bűnözéssel szemben - rögzítette Rétvári Bence.

MTI