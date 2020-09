Balassi-kardos költő az erdélyi Napsugár és Szivárvány lapok új főszerkesztője

2020. szeptember 18. 13:27

László Noémi, Balassi Bálint-emlékkarddal kitüntetett kolozsvári költő lett az új főszerkesztője a Kolozsváron megjelenő Napsugár és Szivárvány gyermekirodalmi lapoknak, miután Zsigmond Emese korábbi főszerkesztő nyugdíjba vonult.

A váltást a volt főszerkesztő jelentette be a közösségi médiában. A lap képszerkesztője is változott, Müller Katalin helyett Bak Sára képzőművész látja el ezt a feladatot. Mind Bak Sára, mind László Noémi már évek óta munkatársai, illetve szerzői a lapnak.



László Noémi az MTI-nek csütörtökön elmondta: a Napsugár az általános iskolás gyerekeket célozza meg, a Szivárvány az óvodásokat és az egészen kisiskolásokat. Mindkét lapnak nagy múltja van, a Napsugár idén lesz 63 éves, a Szivárvány 30 éves.



László Noémi felidézte, hogy a volt főszerkesztő, aki közel három évtizeden át vezette a két lapot, tavaly decemberben kérte meg, hogy vegye át tőle a feladatot. Ő azzal a feltétellel vállalta, hogy szerkesztőként dolgozhasson egy ideig és belülről ismerje meg a szerkesztőség munkáját. A váltás így gyakorlatilag most történik, és a novemberi szám lesz az első, amely az új főszerkesztő vezetésével készül.



Kiemelte, hogy a folytonosságra helyezi hangsúlyt, hogy a Napsugár hagyományőrző, értékközpontú irodalmi gyereklap maradjon, így továbbra is a kortárs erdélyi irodalmat, az erdélyi magyar kultúrát fogja népszerűsíteni. Hozzátette: nyitást is szeretne olyan értelemben, hogy egy kicsit a világirodalom irányába tolják el a prózát és a verset, amely helyet kap a lapban.



Az MTI kérdésére elmondta: a tanítónőkre és az óvónőkre most is támaszkodnak, hiszen a példányszám java része az iskolákon keresztül jut el a gyerekekhez. A Napsugár 9-10 ezer példányszámban, a Szivárvány 15 ezer példányban jelenik meg, így a két lap együtt 25 ezer példányban jut el havonta az olvasókhoz.

"Nagymértékben függünk a tanítónők és az óvónők jóindulatától, erre rá is dolgozunk, hiszen sok eseményt, versenyt, tábort szervezünk. A két folyóiratnak élő kapcsolata van a pedagógusokkal és a gyerekekkel is, hiszen olyan rovataink is vannak, ahol a gyerekek kézimunkáit, írásait, leveleit közöljük" - mondta a főszerkesztő.



Arra a kérdésre, hogy saját tapasztalata szerint a gyerekek figyelmét mivel lehet leginkább megragadni, a főszerkesztő elmondta: olvasóik általában a rövidre és az érdekesre fogékonyak, mert nagyon sok inger éri őket, illetve hozzászoktak, hogy egy érintésre minden kibomlik a szemük előtt. Ezért általában az köti le őket, ami lehetőleg azonnali sikerélménnyel szolgál - magyarázta.



Kifejtette, hogy ha nem is fogják tudni növelni a példányszámot számottevően, de mindenképpen arra törekednek, hogy megőrizzék a lap színvonalát, amelynek egyik sajátossága, hogy főleg kortárs erdélyi gyermekirodalmat közöl és erdélyi illusztrátorokat foglalkoztat.

László Noémi - MTI/Szigetváry Zsolt

László Noémi az idén Budapesten vette át a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjat, a Balassi Bálint-emlékkardot , a másik díjazott, a külföldi műfordító ez alkalommal az örmény Vahram Martiroszjan volt.



