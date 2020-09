Ruszin Romulusz: egyre sikeresebb a kadétprogram

2020. szeptember 18. 14:51

A kadétprogram népszerűségének további erősítéséről beszélt a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára pénteken a programban részt vevő Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvodában.

Ruszin Romulusz a honvédelmi és hazafias nevelés témájában tartott beszélgetésen kiemelte: azon dolgoznak, hogy 2021 végéig minden kadétprogramban részt vevő iskola tanulójának legyen egyenruhája, és az ösztöndíjprogramban is szeretnének változtatásokat.



Elmondta, hogy a kadétprogramnak három szintje van, a legfelsőn jelenleg egyedüliként a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium van, ahol a diákok egyenruhában ülnek órán is. A második szinten, a szakképzésben jelenleg kilenc iskola van, az ott tanulók emelt szintű érettségit tehetnek, ők egy-egy öltözet gyakorlóval rendelkeznek. A legalsó szinten, amelyen a mezőtúri iskola is van, azt szeretnék, hogy 2021 végéig az ott tanulóknak is legyen egyenruhája.



Az ösztöndíjprogram módosítása már folyamatban van, a tervek szerint a programban résztvevőknek 3,5 fölötti tanulmányi átlag esetén automatikusan járna ösztöndíj; 4,5 fölötti átlag esetén már mintegy 30 ezer forint ösztöndíjat kapnának a tanulók - jelezte a helyettes államtitkár.



Ruszin Romulusz azért is ajánlotta a kadétprogramot, mert egyszerre szoktat önállóságra, illetve csapatmunkára. A legfontosabb üzenet mindazonáltal a hazaszeretet - hangsúlyozta. Úgy fogalmazott, aki megtapasztalja, hogy milyen Magyarországért és a magyar emberekért dolgozni, a hazát szolgálni, az "háromszor meggondolja, hogy levegye-e az egyenruhát".



A migránsválság, a koronavírus-járvány idején azt tapasztalták, hogy a magyar emberek őszinte megbecsüléssel néznek a magyar katonákra, tudják, hogy számíthatnak rájuk. "Onnan, hogy lehetőleg ne menjünk ki egyenruhában az utcára, eljutottunk odáig, hogy szelfit készítenek velünk a fiatalok" - fogalmazott. Ezen sokat kellett és kell dolgozni, ennek a munkának része a kadétprogram is - tette hozzá.

Képek: honvedelem.hu/Tischler Zoltán



Az iskolában elsajátított értékek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok akár a katonai pályán, akár a civil életben eredményesek legyenek - emelte ki Ruszin Romulusz.

MTI