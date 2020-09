Koronavírus - Emmi: a baloldal ne riogasson, az egészségügy felkészült!

2020. szeptember 18. 18:15

A baloldal hazug állításaival, riogatásával ellentétben, a magyar egészségügy felkészült a koronavírus-járvány második hullámának kezelésére - tartalmazza az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleménye.

"A sajtóban megjelent kamuhírekkel és a baloldal hazug állításaival ellentétben szeretnénk leszögezi, hogy a kórházakban van elég hely, van elég lélegeztetőkészülék és van elegendő szakember is" - fogalmaz közleményében a tárca.



A tájékoztatás szerint jelenleg 1839 lélegeztetésre alkalmas ágy áll rendelkezésre, amelyek közül 812 koronavírus-fertőzött betegek kezelésére lett felkészítve.



Az ágyakon pénteken 29 koronavírusos beteget kezeltek - fűzik hozzá.



Ugyanakkor további 9487 kórházi ágy áll rendelkezésre koronavírusos betegek ellátására, melyből pénteken 384-et használtak, valamint több mint 16 000 lélegeztetőgép áll rendelkezésre, és ezek a kapacitások szükség esetén tovább bővíthetők - sorolják.



Arra is emlékeztetnek: a járvány kezelésére még a tavasz folyamán kidolgozott a magyar egészségügy egy tervet, amelynek lényege, hogy azért végzik kevés kórházban a covidos betegek kezelését, hogy minimalizálják a fertőzés kockázatát.



Azonban ha egy kijelölt intézmény megtelik, akkor az előzetes terveknek megfelelően egy következő intézmény lép be a koronavírusos betegek ellátási körébe, ahová más intézményből irányítanak át egészségügyi dolgozókat, orvosokat, nővéreket és technikusokat - ismertetik.



"Arra kérjük a baloldalt, hogy ne ugyanazt tegyék, mint a járvány első hulláma idején, a kamuvideók és a kamuhírek gyártása helyett inkább a védekezést segítsék" - áll a közleményben.



MTI