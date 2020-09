Zavaros az EU identitása, homályos a jövőképe; tisztázni kell

2020. szeptember 18. 18:18

Konkrét intézkedésekre, világos jövőképre van szükség az Európai Unióban, és az Európai Bizottság elnökének helyzetértékelő beszédében éppen erről volt szó - hangzott el az Európai Parlament budapesti irodája és az Európai Bizottság magyarországi képviselete által szervezett online szakértői beszélgetésen, pénteken.

A Merre tart az Európai Unió? címmel szervezett beszélgetésen Navracsics Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének (EUSTRAT) vezetője, volt uniós biztos kiemelte: január-február óta olyan járvány pusztít Európában, amelyre nehezen találtak választ az uniós intézmények, nehezen tisztázódott, hogyan alakuljon a szereposztás a tagállamok és az intézmények között.



Úgy vélte, tisztázni kellett, mi a dolga az EU-nak az új helyzetben, és erről szólt Ursula von der Leyen bizottsági elnök beszéde is, több konkrét intézkedést említett, ez a beszéd sok jelentős és a jövő szempontjából gyakorlatias témával foglalkozott.



Navracsics Tibor hangsúlyozta: a magyar sajtóban is megjelent a beszéd, ami jelzi, hogy az európai belpolitika kezd a részévé válni a magyar híráramnak. Korábban az ilyen helyzetértékelő beszédek nem nagyon érték el a magyar hírolvasók ingerküszöbét, de most kifejezetten megjelent a hírfolyamban, mert az EU ma már nem külpolitikai tényező Magyarországon, hanem a közvélemény része - magyarázta.



Zupkó Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője közölte: történelmi időszakban élünk, most olyan történik, amire legfeljebb kevesen számítottak. Ezért az elbizonytalanodott Európában fontos volt, hogy olyan világos jövőképet adjon a bizottság elnöke, amely stabilitást ígér és egy olyan Európát, amely kihasználja a lehetőségeket - vélekedett. Hozzátette: valóban konkrét javaslatokat tartalmazott a beszéd, ami azt mutatja, hogy van egy világos víziója a bizottságnak Európa jövőjéről.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén mondott beszédében kiemelte: itt az idő, hogy Európa felszámolja törékenységét és lépéseket tegyen egy új élet felé, amelyhez erős egészségügyi unió létrehozására van szükség.

MTI