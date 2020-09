Bakondi: növekvő aktivitás tapasztalható a határokon

2020. szeptember 18. 21:41

Növekvő migrációs aktivitás tapasztalható a határokon, nem csak Magyarországon, hanem például Olaszországban is - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Magyar tartalékos katonák készülnek a határvédelemre - honvedelem.hu

Bakondi György hozzátette: emiatt, valamint a koronavírus-járványra is tekintettel a külső határok őrizete felértékelődik.



A magyar kormány a határok őrizete mellett követi azt az elvét is, hogy ott kell segíteni ahol a baj van: több mint 10 millió forinttal segítették a múlt héten Leszbosz szigetén leégett Moria tábort is.

A Közös Akarat feladat második váltása az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság alárendelt katonai szervezeteinek katonáiból áll. A váltás tagjai a napokban megismerkedtek a határvédelmi feladatrendszer minden szükséges elemével - honvedelem.hu

Ennek kapcsán kitért arra is, hogy a moriai tábor lakóinak jelentős része - akik között magas a koronavírus-fertőzöttek aránya - nem akar bevonulni az újonnan kialakított sátortáborba, azt követelik, hogy Nyugat-Európába mehessenek.

Tartalékosaink elsajátították a fegyverhasználat, a rádióforgalmazás szabályait - honvedelem.hu



Bakondi György szerint a táborral történtek kapcsán egyre több jele van annak, hogy a "segítőszerenádokon túl", újra elő kerülnek majd a politikai hasznot kereső csoportok is, akik ismét napirendre tűznék a migránsok kötelező kvóták szerinti elosztását.

MTI