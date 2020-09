Továbbra is aktív a CEU Budapesten

2020. szeptember 19. 10:43

A CEU maga cáfolta, hogy a kormány Bécsbe űzte volna, hiszen jelenleg is tudományos főmunkatársat keresnek Budapesten.

Soros György egyetemének, a CEU-nak a saját hirdetése cáfolja az intézmény vezetésének arról szóló kijelentéseit, hogy a kormány elűzte volna őket Magyarországról. Bár az egyetem rektora, Michael Igniatieff arról beszélt, hogy a felsőoktatási törvény módosítása miatt Bécsbe kényszerültek költöztetni az intézményt – és a baloldali sajtó is ezeket a kijelentéseket visszhangozza –, a CEU jelenleg is élő hirdetéséből az derül ki, hogy az egyetem aktív Budapesten. A Soros-egyetem ugyanis új tudományos munkatársat keres, aki az újonnan létrehozott Demokrácia Intézetének jogállamiság-munkacsoportjában lenne vezető kutató jövő ősztől vagy pedig a CEU jogi intézetének vendég előadójaként dolgozna. Azt várják el az új munkatárstól, hogy innovatív nemzetközi interdiszciplináris kutatóprogramot szervezzen, ami jobb megértését adja a jogállamiság és a demokrácia viszonyának, valamint annak, hogy a jogállamiság milyen kihívásokkal szembesül a XXI. században. Az erős publikációs múlt mellett az intézményépítésben szerzett tapasztalatokat várják el, és jelezték, hogy a CEU-n kívüli kapcsolatokat is értékelik. Bár a sikeres jelölt Bécsben is tarthat kurzusokat, a hirdetés szerint alapvetően Budapesten fog dolgozni. Érdemes megjegyezni, hogy a jogállamiság hívószót előszeretettel használják a nemzeti szuverenitásukat védő államok támadására a liberális narratívában.

Mint ismert, a felsőoktatási törvény 2018-as módosítása szerint Magyarországon nem adhat ki külföldi diplomát olyan felsőoktatási intézmény, amelynek nincs anyaintézménye a származási országában. Ez a feltétel a hazánkban diplomás képzést adó egyetemek közül egyedül a CEU esetében nem teljesült, így az amerikai diplomát adó részleget Bécsbe költöztették. Ám a CEU név két intézményt takar, az amerikai Central European University mellett a Közép-európai Egyetem magyar intézményként van bejegyezve, ezért ez a részleg zavartalanul működhet, és működik is.

magyarnemzet.hu