Orbán Viktort führerezi egy osztrák tankönyv

2020. szeptember 19. 15:30

A liberális lózungokkal járatja le Magyarországot egy osztrák tankönyv, s az iskolásokat a CEU „kiűzésével” is traktálják.

Ideológiai agymosásban részesíti az osztrák iskolásokat egy ottani tankönyv Magyarországról szóló része, amely egyebek mellett Orbán Viktor miniszterelnököt Adolf Hitlerhez hasonlítja – számolt be róla a 888.hu. Az objektívnek semmilyen kritérium szerint nem mondható nyolcadikos tankönyv rendkívül szélsőséges álláspontot képvisel hazánkkal kapcsolatban, hiszen olyan nehezen értelmezhető állításokat tartalmaz, mint például a magyar „társadalom elkötelezte magát a szélsőjobboldali mítoszok mellett”.

A lejáratónak szánt homályos lózungokat pedig olyan tényszerűséget nélkülöző liberális toposzokkal kapcsolták össze, mint hogy az Orbán-kormány „diktatórikus” intézkedéseivel „beszántotta” a Népszabadságot, valamint „kiűzte” a CEU-t (amely egyébként továbbra is aktívan működik Budapesten). Figyelemre méltó, hogy az általános iskolás tankönyvben a liberális Die Zeit 2010-es cikke alapján fogalmazták meg a törzsanyagként megjelölt tananyagot.

A könyv narratívája szerint a kormány a kétharmados többségét felhasználva „radikális sajtótörvényt hozott”, valamint „megszüntette a szabad oktatást” és a Magyar Nemzeti Bankot is „kirabolta”. A sajtóról és az oktatási törvényről szóló állításokat a számonkérendő fogalmak közé is külön betették. Ráadásul ezeket úgy fogalmazták meg – „ungarn-medien-und-hochschul-gesetzet” – mintha csak a zsidók jogait a második világháború előtt korlátozó numerus claususról lenne szó. Amint a 888.hu megjegyezte, ironikus, hogy az utóbbihoz hasonló korlátozást a napokban vezettek be az Oscar-díjra vonatkozóan.

A tananyag és az annak alapjául szolgáló cikk elfogultságának fokát mutatja, hogy utóbbi írásakor Orbán Viktornak még alkalma sem volt rá, hogy „populista diktatúrát” építsen ki, hiszen a Fidesz–KDNP épphogy megnyerte a választást.

Ennek fényében már az sem meglepő, hogy Orbán Viktorra a „Führer” kifejezést használták. Bár ez a szó vezetőt jelent magyarul, ám a több tucatnyi azonos jelentésű terminus közül ezzel hagyományosan Adolf Hitlerre utalnak, és hivatalos szövegekben kínosan ügyelnek arra, hogy a „Führer” kifejezést ne használják.

A tankönyv által is képviselt narratíva kettős mércéjét mutatja, hogy míg a balliberális elit kilobbizta, hogy Barack Obamát, az ellentmondásos megítélésű korábbi amerikai elnököt még kormányzása előtt jelöljék a Nobel-békedíjra, Orbán Viktort már kormányzása előtt diktátorozták.

magyarnemzet.hu