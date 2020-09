Balra rántaná a kormányt Joe Biden és húzná magával a világot is

2020. szeptember 19. 21:41

(Fotó: EPA)

Amerika novemberben újra választ. A republikánusok jelöltje, Donald Trump és demokrata kihívója, Joe Biden már hetek óta sorra járja a 328 millió lakosú ország nagyvárosait, hogy minél több bizonytalant állítson maga mellé a programjával. Joe Biden gazdaságpolitikai programja a szakértők szerint baloldali program. A demokrata elnökjelölt nagyvállalati adóemelésekkel és magasabb állami újraelosztással kampányol.

A Barack Obama alelnökeként tevékenykedő 77 éves Joe Biden nagyobb gazdaságpolitikai ígéreteket helyezett kampánya középpontjába.

Joe Biden a többi között egy 400 milliárd dolláros gazdasági csomagtervet ígért, benne az amerikai gyártású termékek és szolgáltatások kormányzati vásárlását. Emellett 300 milliárd dollárból hajtana végre kutatás-fejlesztési beruházásokat, és minden eddiginél többet, 1700 milliárd dollárt költene klímavédelmi célokra a következő 10 évben.

Mindeközben olyan adóreformot ígér, amely progresszívebbé tenné a jövedelemadózást, vagyis növelné a nagyobb jövedelmeket terhelő közterheket.

Kiszelly Zoltán politológus, elemző szerint a programból az látszik, hogy a demokrata elnökjelölt a középrétegek fizetéséből fedezné a gazdaságpolitikai program kiadásait.

„Biden a gazdagok megadóztatására hivatkozva igazából a középosztályt adóztatná meg. Az adócsökkentéseket visszavonná, és a cégeknek sem biztosítana olyan kedvezményeket, mint amivel Trump rávette a nagy amerikai cégeket arra, hogy a külföldön bunkerolt pénzüket adókedvezmények után hazahozzák Amerikába és ezzel teremtsenek munkahelyeket” – magyarázta Kiszelly az M1 Summa című műsorában.

(Fotó: EPA)

„Amerikában feltehetően, ha Biden lenne az elnök, emelkednének a kamatok, ez azt jelenti, hogy az infláció is emelkedne. Ez megint az átlagembereknek a rovására történne. Tehát megint csak a középosztály fizetné meg ennek a politikának az árát” – tette hozzá.

Szabó Dávid, külpolitikai elemző emlékeztet: „az eddig nyilvánosságra került gazdaságpolitikai elképzelések baloldali fordulatot valószínűsítenek az Egyesült Államokban”.

A középosztály és a felső középosztály fogja megszenvedni egy esetleges Biden elnökségnek a gazdasági következményeit.

A Joe Biden-féle programban nyomát sem látni annak a fajta újraiparosítási programnak, amelyet Donald Trump a másik oldalon meghirdetett. A demokrata elnökjelölt nem tud már eltérni attól az egyenesvonalú gondolkodástól, mely szerint Amerikából a munkahelyek elmennek, helyette új típusú, más típusú munkahelyek vagy alapjövedelem fogja kielégíteni az amerikai polgároknak az anyagi, jövedelmi igényeit. Trump az, aki megpróbálja erőnek erejével megfordítani ezt a trendet – fogalmazott.

Az eddig nyilvánosságra került elképzelések szerint Joe Biden a személyi jövedelemadó felső kulcsát 39 százalékra emelné, és az ígérete szerint 10 év alatt 4000 milliárd dollárt tudna a különböző adóemelések segítségével előteremteni. Mindeközben növelné a társasági adót, és bizonyos éves jövedelemhatár fölött extra adót is kivetne.

Az elemző szerint nagy kérdés, hogy a demokrata elnökjelölt gazdasági vízióit miként fogadják a Kínába kiszervezett ipari termelés miatt rosszul teljesítő, úgynevezett rozsdaövezetekben.

„A közép-nyugati, lecsúszástól félő, vagy lecsúszott középosztálybeli, volt gyáriparos vagy gyárban dolgozó munkavállalóknak Joe Biden programja nem vonzó ebben a pillanatban. Ezért továbbra is arra számíthatunk, hogy azok a nagy ingaállamok, amelyek 2016-ban Középnyugaton, ipari központokban Trump irányába billentek, valószínűleg ezek a továbbiakban is, 2020-ban is képesek lesznek erre billenni” – tette hozzá.

Szakértők szerint nagy kérdés lesz az is, hogy Joe Biden hogyan alakítaná az Egyesült Államok globális kereskedelempolitikáját.

Kiszelly Zoltán úgy látja, „a demokrata aspiráns is Kínát tekintené a fő ellenfelének, de az eszközei és az elszántsága eltérhetne a Donald Trump idején megszokott kemény, végletekig elmenő politikai gyakorlattól”

„Trump elnök megpróbálja a cégek termelését Kínából áthozni Indiába és Vietnamba. Az egyik legnépszerűbb amerikai okostelefont is most már nem Kínában, hanem Indiában fogják ezentúl gyártani. Ebben változás lenne, mert Biden például ezt nem forszírozná annyira, mint amennyire egy újraválasztott Trump elnök tenné” – mondta.

Az elnökválasztásig másfél hónap van hátra. A voksolást november 3-án, kedden tartják az Egyesült Államokban.

hirado.hu - M1