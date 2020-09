3 ok, amiért érdemes gyakran szilvát enni

Újra itt a szilvaszezon, és ezt ki kell használnod! A friss szilva szuper nassolnivaló, sőt még köretként is kiváló, de arról kevesebbet tudunk, hogy milyen jótékony hatásai vannak az egészségünkre.

1. Az egyik legtáplálóbb gyümölcs

A szilva nemcsak rostokban és antioxidánsokban, de vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag. A szilvában nagy mennyiségben megtalálható az A-, C-, és K-vitamin, a réz, a kálium és a mangán is. A szilva így kiváló immunerősítő, javítja a látást, és segíti a koncentrációt. Egy közepes méretű szilvában körülbelül 30 kalória van, amiből 8 gramm szénhidrát, 7 gramm cukor, 1 gramm rost található, ami a szilva méretéhez képest nem semmi teljesítmény.

Fotó: shutterstock/Africa Studio

2. Természetes hashajtó

A szilvában megtalálhatóak cellulóz és pektin nevű növényi rostok, melyek az emésztés során megduzzadnak, és béltisztítóként funkcionálnak. Ezek a rostok a teltségérzetért is felelősek, így ha diétázunk, érdemes az étkezések előtt megenni egy-két szem szilvát. Azért, ha nem akarod, hogy hasmenésed legyen, ne vidd túlzásba a szilva fogyasztást.

3. Szuper gyulladáscsökkentő

A szilva gazdag a polifenol nevű antioxidánsban, ami segít a gyulladáscsökkentésben és óvja a sejteket a szabad gyökök káros hatásaitól. A polifenol még pozitív hatással van a csontok egészségére, és csökkenti a szívbetegségek és a cukorbetegség kialakulásának esélyét.