Kihívás a javából – 8K-s filmet forgatnak egy okostelefonnal

2020. szeptember 21. 11:45

A Galaxy S20 Ultra és a Galaxy Note 20 Ultra mobilokat használják a 8K-s film leforgatásához. Dél-Koreában a Samsung érdekes mutatványra készül, ami egyben reklám is az aktuális csúcsmobiljainak. A gyártó új film forgatásába kezd, méghozzá 8K-s filmet készítenek, és azokat a Samsung aktuális csúcsmobiljaival veszik fel.

Az Untact című filmet a Galaxy S20 Ultra és a Galaxy Note 20 Ultra készülékekkel, 8K-s felbontásban rögzítik. A cég szerint egyes speciális jelenetekhez azért más eszközöket is felhasználhatnak, de a projekt célja az, hogy felhívják a figyelmet a csúcsmobilok 8K-s videorögzítési képességére. Az elkészült alkotást Dél-Koreában a jövő hónapban már meg is nézhetik az emberek, egyszerre kis csoportokban vetítik majd le 8K-s mozikban, 8K-s QLED-tévéken. Idővel pedig majd a YouTube-on is elérhetővé teszik a művet.

Origo