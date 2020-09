A kiberbiztonságért csak a társadalom egésze tud hatékonyan fellépni

2020. szeptember 21. 12:16

Az internetes veszélyekről indít online adásokat (podcast) Kibertámadás címmel a Nemzeti Kibervédelmi Intézet – hangzott el az M1 hétfő reggeli műsorában. Bor Olivér, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet sajtóreferense a műsorban elmondta, az előadássorozattal fel szeretnék hívni a figyelmet az aktuális veszélyekre, mint az adathalászat, zsarolóvírusok vagy az álhírek terjedése.

Hangsúlyozta, a kiberbűnözők „palettája” kimeríthetetlen, jól alkalmazkodnak minden helyzethez, így a szerdán induló és kéthetente jelentkező adások témái is szerteágazóak lesznek. Az adásokhoz hozzá is lehet szólni és kérdéseket feltenni a csatorna Facebook vagy e-mail címén. Kitért arra is, a kiberbiztonságért egyetlen ember vagy szervezet nem tud hatékonyan fellépni, csak a társadalom egésze. Éppen ezért fontos, hogy az emberek segítsék, adott esetben védjék egymást, például a helyes információk megosztásával.

MTI