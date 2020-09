Idén ősztől a hetedikes fiúk is megkaphatják a HPV-elleni oltást

2020. szeptember 21. 13:09

Idén ősztől a 7. osztályos fiúk, illetve szüleik is igényelhetik a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást – jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós közölte: az oltás – mint a lányok esetében is – önkéntes és ingyenes, a védőoltást a szülői beleegyező nyilatkozat után az iskolákban kapják majd meg a tanulók.

A HPV kétszáz altípusa közül tizenkettő a rákos elváltozást is okozó altípusba tartozik, az alacsony rizikójúak a nemi szervek bőrfelületén kialakuló szemölcsök kialakulását idézhetik elő – ismertette. A fertőzések legnagyobb része egy-két év alatt spontán megszűnik, de vannak olyan betegek, akiknek szervezetében évtizedekig megmarad a vírus, rákos elváltozást okozva – tette hozzá.

Kásler Miklós kiemelte ugyanakkor, hogy a nőknél a méhnyakrák kialakulásáért felelős HPV nem kizárólag a nők megbetegedéséért felelős. A férfiak esetében is jelentős rákkeltő tényező a HPV, elsősorban a garat- és gégerákok kialakulásában. Felidézte: 2014-ben vezették be a 12. életévüket betöltött, hetedikes lányok HPV-oltását, az iskolai kampányoltás keretében az átoltottság ebben a korosztályban elérte a 81 százalékot. Kiemelte, a fiúk esetében most bevezetett oltással a vírus „cirkulációja” jó esetben lezárható lesz.

