Az állam 4,2 milliárddal segíti a nemzetiségi pedagógusokat

2020. szeptember 21. 14:48

Az idei és a jövő évi költségvetésből is mintegy 4,2 milliárd forint használható fel a nemzetiségi pedagógusok támogatására és képzésének segítésére – jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hétfőn Budapesten. A térségben példa nélküli támogatás annál is inkább fontos, mert Magyarországon 110 ezer gyermek és diák részesül nemzetiségi oktatásban – közölte Soltész Miklós abból az alkalomból, hogy a kormány az idei tanévre is meghirdette a nemzetiségi pedagógusképzési ösztöndíjprogramot.

Az államtitkár kitért arra is, hogy az elmúlt évtizedben megötszöröződött a magyarországi nemzetiségek költségvetési támogatása. Elmondta: a nemzetiségek országszerte 95 intézményt tartanak fenn, amelyek döntő többsége oktatási intézmény; továbbá számos, a nemzetiségek nyelvén oktató intézmény működik állami fenntartásban is. Kijelentette: a kormánynak az a célja, hogy a pályán tartsa a nemzetiségi pedagógusokat, és segítse a nemzetiségi óvodapedagógusok, tanítók és tanárok képzését.

Ez utóbit szolgálja az ösztöndíjprogram, amelyre a tanévben mintegy 720 millió forint áll rendelkezésre – fűzte hozzá. Soltész Miklós közlése szerint ez azt jelenti, hogy az eddigi 370 támogatott hallgató mellett további mintegy 500 hallgatóval tudják megkötni a tanulmányi támogatási szerződést. Azt szabják feltételként, hogy a hallgatók legalább annyi ideig dolgozzanak nemzetiségi óvónőként, tanítóként, illetve tanárként, mint ameddig az ösztöndíjat felvették – ismertette a politikus.

Ritter Imre nemzetiségi országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a 2016-ban elindított, a nemzetiségi pedagógusokat, képzésüket támogató program célja a pedagógusok pályán tartása mellett új óvodapedagógusok, tanítók és tanárok képzése, illetve a képzés színvonalának emelése. Elmondta, hogy négy év alatt 10 százalékról 40 százalékra emelkedett a nemzetiségi pedagógusok pótléka, és két új pótlékot is bevezettek számukra. Ez azt jelenti, hogy a 4100 nemzetiségi pedagógus 3,5 milliárd forinttal több pótlékban részesül, mint a program indulásakor, és ezt az összeget pluszforrásként kapják meg a fenntartók a költségvetésből.

Az ösztöndíjprogramban a nappali tagozatosok első évfolyamon havi nettó 60 ezer forint ösztöndíjban részesülhetnek, a további évfolyamokon pedig 4,5-es átlag felett ez az összeg 75 ezer forintra nő – közölte. Ritter Imre ugyanakkor a problémák között említette, hogy ma a nemzetiségi pedagógusképzés 80-85 százaléka magyar nyelven folyik, és csak 20-25 százalékban az érintett nemzetiség nyelvén. Az a céljuk, hogy néhány éven belül ez az arány megváltozzon; ehhez is jelenős költségvetési forrást biztosít az állam – tette hozzá a politikus.

MTI