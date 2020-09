Az EU rosszabbul járhat, ha nem köt megállapodást Nagy-Britanniával

2020. szeptember 21. 15:22

A Brexit utáni gazdasági megállapodás elmulasztása az unió számára sokkal nagyobb veszélyt hordoz, ezért létre kell jönnie egy észszerű kompromisszumnak. Úgy gondolom, hogy ha Nagy-Britannia képes megállapodni az Európai Unióval és jó kapcsolatot ápolni a legtöbb európai országgal és az EU intézményeivel, akkor sokkal több lehetősége lesz a világban, mint ahogy az EU tagállamaként lenne – mondta Alexander Downer, Ausztrália leghosszabb ideig hivatalban lévő külügyminisztere, jelenlegi londoni nagykövet a Danube Institute-nak.

Downer szerint az EU-nak sokkal több vesztenivalója van, ha nem köt gazdasági megállapodást a britekkel, tehát a józan ész azt diktálja, hogy előbb vagy utóbb létre fog jönni egy kompromisszum. A politikai korrektség fogságában Az illegális bevándorlás továbbra is komoly nyomást gyakorol a szigetországra, de a brit Konzervatív Párt tagjai nem mernek keményebb társadalmi intézkedéseket bevezetni, mert félnek a baloldali média haragjától. Amikor társadalmi és kulturális problémák merülnek fel, akkor a toryk eléggé megosztottnak tűnnek Downer szerint.

„A gyűlöletbeszéd és más hasonló dolgok már illegálisak Nagy-Britanniában, és a konzervatívok alatt van, hogy a rendőrség az idejének jelentős részét azzal tölti, hogy az ilyen gyűlöletbűnökkel foglalkozik, ahelyett, hogy a hagyományosabb törvénysértésekre figyelne. Mondhatnám, hogy ezeket a törvényeket a Blair- és a Brown-kormányok vezették be, és igaz is lenne, de a konzervatívok sem tettek semmit, hogy megváltoztassák őket.”

A La Manche csatornán átkelő menekültek hullámai okozta kihívásokat Downer véleménye szerint könnyen lehetne orvosolni, ha megváltoztatnák azokat a törvényeket, amelyek ösztönzően hatnak az embercsempészetre. Alexander Downer úgy fogalmazott: „Ezek az emberek azt állítják, hogy menekültek és védelemre van szükségük. Nos, elnézést, ha rámutatok, de ők Franciaországban vannak, és sem a franciák, sem pedig a francia kormány nem üldözi őket. És ha Franciaországban vannak, akkor már nem szabadna menekültként érkezniük Nagy-Britanniába.”

Kínának nincs ereje megváltoztatni a globális hatalmi viszonyokat Downer szerint a kínai–amerikai párharc közel sem jelent „új hidegháborút”, úgy gondolja, a kínaiak túl magabiztossá váltak. Peking csak úgy tesz, mintha rendelkezne az Egyesült Államokkal való szembeszálláshoz elegendő erővel. A kínaiaknak jócskán vissza kell venniük a retorikájukból – véli Downer. A fenyegetéssel ugyanis ellentétes hatást érnek el, hiszen nem olyan rég a Nyugatot még eléggé megosztotta az a kérdés, hogy mit is kéne kezdeni Kínával, és a bizonytalanságot Kína ki is használta.

Amit viszont most tesz, azzal csak sikerült mindenkit egy oldalra állítania. Jelenleg is egyre szorosabb együttműködés alakul ki annak érdekében, hogy közösen tudjanak fellépni Kínával szemben. Amerika az elmúlt években rendkívül polarizálttá vált Downer elmondta, hogy Trump elnökön csattanhatnak a koronavírus-járvány következményei, mert hagyta, hogy a média elsősorban őt hibáztassa, annak ellenére, hogy főként a kormányzók intézkedései miatt nőtt meg a fertőzések száma az egyes államokban. Ugyanakkor az elkövetkező hetekben ellenfelének, Joe Bidennek rengeteg nyilvános beszédet kell majd tartania, amelyek az ő esetében nem szoktak jól elsülni, hiszen még a saját mondataiba is belebonyolódik.

Downer arra számít, hogy egy roppant szoros verseny várható, és valószínű, hogy egyik párt sem fogja egykönnyen beismerni a vereségét, főleg a baloldal, amely máris a zavargások meghosszabbítására készül.

