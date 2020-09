A frakciók elérően értékelték a kormányfő beszédét

2020. szeptember 21. 18:39

Az ellenzék bírálattal reagált Orbán Viktor miniszterelnök hétfői parlamenti felszólalására, a Fidesz pedig rémhírterjesztéssel vádolta az ellenzéket járványügyben.

DK: lopni tud, de kormányozni nem tud a Fidesz



A koronavírus-járvány második hullámára történő felkészülést hiányolta Gyurcsány Ferenc, a DK frakcióvezetője. Szerinte úgy telt el a nyár, hogy a kormány nem tett semmit, a hőmérőket is csak októbertől tudják biztosítani az iskolákban. "Lopni tudnak rendesen, hazudni is, kormányozni azt nem" - fogalmazott.

Szóvá tette a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség támogatásának csökkentését - amely miatt szerinte ha van teremtő Isten, akkor szégyelli magát és könnyezik - , valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetemen történteket.

Elmondta, az Írás szerint az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig a felfuvalkodottság, a Fidesz-KDNP képviselői ezért ilyen gőgösek és felfuvalkodottak.

Orbán Viktor hétfőn megjelent publicisztikáját úgy értékelte, hogy az "egy plakátműveltségű ember sehova nem vezető téves eszmefuttatásainak rendszerbe foglalt szófüzére". Majd azt firtatta, "mi a csudát keres" a kormányfő az unió tagjai között, ha azt gondolja, hogy az EU által képviselt értékek ellentétesek Magyarországéval.

Gyurcsány Ferenc hozzátette: soha nem lesz olyan az EU, mint amilyennek Orbán Viktor szeretné látni, mert az EU nem fogja választásra kényszeríteni polgárait azzal kapcsolatban, hogy a reformáció reneszánszát, vagy az ellenreformáció barokkját tiszteljék-e.

Jobbik: a vírus és a válság elleni küzdelemben az ország vesztésre áll



Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője szerint a vírus és a válság elleni küzdelemben az ország vesztésre áll. Úgy fogalmazott: "piszok kemény idők előtt áll ez az ország", mert a vírus mellett meg kell küzdenie a kormányfővel is. Ingyenes tesztek biztosítását, a bérek 80 százalékának átvállalását, az álláskeresési járadék összegének és időtartamának növelését sürgette, valamint azt, hogy hagyjanak több pénzt a szegényeknél és a 60 év feletti, munkanélkülivé váló embereket engedjék el nyugdíjba.

Az ellenzéki politikus október 10-ig - a szerencsi időközi választásig - adott időt Orbán Viktornak arra, hogy eldöntse, ellopja az unió által biztosított rengeteg eurómilliárdot, vagy érdemi válságkezelésbe kezd.

Szerinte a kormánypárti politikusok urizálnak, jachtoznak meg repkednek, közben a falusi embernek az a gondja, hogyan fog bejárni dolgozni a napi egy buszjárattal a városba, lesz-e egyáltalán munkája, lesz-e háziorvosa, ki fogja-e tudni a 20 ezer forintos Covid-tesztet.

Azt kérdezte, miért kezdett el a miniszterelnök politizálni? Hogy gazdagabb legyen? Hogy a törvények ne vonatkozzanak önre? Ezt, jelentem, elérte - hangoztatta.

Jakab Péter kitért arra, hogy a miniszterelnök szereti a háborús retorikát. Hozzátette: ha a kormányfő ettől komfortosabban érzi magát, akkor képzelje magát tábornoknak, csak ne lopja el a lőszert.

Felszólalása végén azt mondta, az okos ember mindig tanul a hibáiból, bár tudja, hogy Németh Szilárd és Farkas Flórián nem az eszükről híresek.

Ekkor Kövér László házelnök megvonta tőle a szót a sértő megjegyzései miatt.

MSZP: ez így kevés lesz



Tóth Bertalan (MSZP) úgy reagált a miniszterelnök felszólalására, hogy "ez így kevés lesz".

Úgy vélte, rémisztő az a jövőkép, amelyet a kormányfő leírt a gyermekeknek, mert nem gondolkodni képes polgárokat szeretne látni az országban, hanem alattvalókat akarnak nevelni az iskolákban.

Közölte: a kormány eddig sem a kormányzással volt elfoglalva, hanem kampányra készül, pedig kormányozni is kellene, mert Magyarország így nem működik. Azt is mondta, az ország nem működik, ha a hatalom elhallgattatja a szabad hangot.

A szocialista politikus szerint nincs pénz a munkahelyek megvédésére, a munkájukat elvesztők megélhetésének biztosítására, a családi támogatások növelésére és a nyugdíjak emelésére. Nem hatósági áras koronavírus-tesztekre lenne szükség, hanem széleskörű ingyenes tesztelésre - vetette fel.

A képviselő több pénzt követelt az embereknek és az önkormányzatoknak, továbbá kifogásolta, hogy miközben a nemzetközi piacon az energiaárak jelentősen csökkentek, a magyar családoknak mégsem kell kevesebbet fizetni.

Tóth Bertalan hangsúlyozta: a látszatintézkedések és a propaganda kevés lesz a kilábaláshoz a válságból. Kormány- és korszakváltás kell, olyan világ, ahol szabadság és jogbiztonság van, és ahol mindenkinek esélye van a megélhetésre és a jobb életre - magyarázta.



LMP: a miniszterelnök nincs tisztában a mindennapi gondokkal



Schmuck Erzsébet (LMP) Orbán Viktor felszólalását követően kijelentette: a miniszterelnök nincs tisztában az emberek mindennapi problémáival, megélhetési gondjaival, így például azzal, hogy az élelmiszerárak milyen mértékben emelkedtek.

Közölte: a járvány második hulláma berobbant az országba, és kérdés, hogyan fog ezzel az egészségügy megbirkózni. Gondot jelent a megfelelő szakszemélyzet alacsony száma, őket képezni, megfelelő bérezéssel, megbecsüléssel megtartani kellett volna, így a kormány politikájának következménye a most kialakult helyzet - vélekedett.

Kitért rá: a járványnak súlyos gazdasági hatásai voltak eddig is, sokan veszítették el a munkájukat, de a kormány semmit sem tanult az első szakaszból, és az elmúlt hónapokban a takarékos gazdálkodás, az emberek életkörülményeinek javítása helyett "a Fidesz holdudvarának" ontotta a pénzt.

Megjegyezte: az elkövetkező években sok pénz fog érkezni az EU-tól, ezeket nem lehet elpocsékolni, csak az ország fenntartható fejlesztésére lehet költeni.

Schmuck Erzsébet javasolta, hogy a kormány mielőbb terjesszen elő válságkezelő programot, és többek között csökkentse az alapvető élelmiszerek áfáját, növelje az álláskeresési járadék időtartamát, a nyugdíjasok pedig kapják meg azonnal a nekik járó pénzt.



A Párbeszéd ingyenes tesztet követel



Ingyenes tesztelés és az egészségügyi dolgozók azonnali 50 százalékos béremelését sürgette válaszában a Párbeszéd frakcióvezetője. Szabó Tímea azt is követelte, hogy azonnal vezessen be a kormány egy alapjövedelmet, ami minden álláskeresőnek 100 ezer forintot juttat.

"Ön hatalmasnak szánt intézkedéseket jelentett be, de az egész már megint csak egy üres blöff" - mondta a kormányfő bejelentéseiről. Bírálta például azt, hogy egy hónappal az iskolakezdés után vezetik be a lázmérést ezen intézményekben.

A politikus álkereszténynek nevezte a kormányt, mert szerinte Iványi Gábor hátrányos helyzetűeket segítő szervezetét "pitiáner bosszúból el akarják tiporni". Ironikusan azt is vitatta, hogy a vendéglátóhelyeken csak este 11 után terjedne a koronavírus.

Vitatta, hogy "felizmosították" volna az egészségügyet, hiszen nőtt a koronavírusban elhunytak száma. Sérelmezte az ápolók és orvosok alacsony bérét, és azt, hogy a lélegeztetőgépek kezeléséhez nem képeztek elegendő szakembert.

Leszögezte azt is, hogy egy átlagos család nem tudja kifizetni a vírustesztek csaknem 20 ezer forintos árát. Szerinte pedig "ingyenes teszt nincs", tudomása szerint a háziorvosok már csak korlátozottan rendelhetnek tesztet.

A gazdaságpolitikai kérdésekről szólva kijelentette: annak része az emberek megélhetése is. Több mint 300 ezer álláskereső van, akik közül csaknem 200 ezer már nem részesül semmilyen ellátásban - fűzte hozzá.

A politikus azt is vitatta, hogy a járvány második hullámában új munkahelyeket tudna létrehozni a kormány. Feltette azt a kérdést is: mi lesz azokkal, akik beteg gyerekükkel kénytelenek majd otthon maradni?

A Fidesz és a KDNP is rémhírterjesztéssel vádolta az ellenzéket járványügyben a miniszterelnök felszólalása után a Parlament hétfői ülésén.

Fidesz: Gyurcsány szavai a kormányzásától elszenvedett károkat hirdetik



Gyurcsány Ferenc szavai óriásplakátként hirdetik mindazokat a kártételeket, amelyeket az ország a kormányzásától elszenvedett - mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, reagálva a DK elnökének a miniszterelnöki felszólalás után elhangzott közlésére.

Kocsis Máté a DK elnökéhez szólva kijelentette: nagyon rosszul jön ki a moralizálás és az aggódás a szegényekért egy olyan embertől, aki egy elkobzott, milliárdos villában él.

Felidézte, hogy az egykori miniszterelnök a madárinfluenza idején egy olyan szert jelentett be vakcinaként, amelyet az Akadémia hatástalannak minősített, a 2008-as gazdasági válság idején pedig annak ellenére állította, hogy az nem fogja elérni Magyarországot, hogy közben már tárgyalt az IMF-fel és már döntött a megszorításokról.

Akkor elvettek egyhavi nyugdíjat, egyhavi bért a tanároktól, szűkítették a családi és otthonteremtési kedvezményeket, kórházakat és iskolákat zárattak be, önkormányzatokat juttattak csődbe, emelték a gáz és a villany árát.

"Ezért is viseljük nagyon nehezen, amikor ön oktat ki minket" - tette hozzá. Kijelentette azt is: Gyurcsány Ferenc szavai azt mutatják, hogy egy hatalomvágytól vezérrelt erőszakos ember miként viszonyul a politikai ellenfeléhez, és a saját országához, ha a napi politikai érdekei azt kívánják.

Azt firtatta, hogy értette azt a "jogállamilag erősen vitatható" gondolatot, amit Vidnyánszky Attilán, a színművészeti egyetem alapítványának vezetőjén keresztül üzent meg, hogy "ha bukni fognak, akkor mind földönfutók lesznek".

Felidézte a 2006-os rendőrattakot, amikor Gyurcsány Ferencnek még nem volt problémája a jogállamiság vagy a demokrácia kérdéseivel, de azt is, amikor "a magyar cigányokat félkatonai milíciáknak provokációként odadobta".

"Minden olyan módszerét ismerjük, amely egy bűnös, rossz, a hazáját nem tisztelő és nem szerető kormányzás volt" - közölte, hozzátéve: a volt miniszterelnök azóta is törekszik annak kudarcait és az őszödi beszéd tartalmát is megmásítani, a történelemhamisítás "bolsevista trükkjét használva", ami arról szól: majd meglátjuk, mit hoz a múlt.

Az ingyen teszt követelésével kapcsolatban felidézte, hogy először Gyurcsány Ferenc tette fizetőssé az egészségügyet. Leszögezte: a teszt most is ingyenes, ha orvos rendeli el.

Szerinte az ellenzék nem álhíreket, hanem rémhíreket terjeszt, ami növeli a járvány terjedésének veszélyét.



KDNP: a gyors védekezés megtetette a hatását



A kormány gyorsan meghozott intézkedései eredményeinek tudta be a KDNP frakcióvezetője, hogy az ország sikeresen vette fel a küzdelmet a koronavírussal a járvány első hullámában. Simicskó István rémhírek és "kamu hírek" terjesztésével vádolta meg az ellenzéket.

Szólt arról is, hogy szerinte másképp látja az állam szerepét az ellenzék és a kormányoldal. "Mi, kereszténydemokraták mindig is az erős állami hívei voltunk, amely akar és tud is cselekedni az állampolgárok érdekében" - szögezte le.

Az ellenzék ezzel szemben gyenge, alvó állapotban lévő, a "tanuljunk meg kicsik lenni" államfelfogást képviseli szerinte, ami a járvány elleni védekezés során is érzékelhető volt.

Köszönetet mondott az embereknek az együttműködésért, és kijelentette: a baloldalra a védekezésben sem lehetett számítani. Nem nyújtottak segítséget a döntések gyors meghozatalában.

Azért is bírálta az ellenzéket, mert a nemzeti konzultáció széttépésére biztatták az embereket, holott az egy visszajelző rendszer a kormány számára.

A gazdasági helyzetről szólva kijelentette: nem ért egyet azzal, hogy a járvány második hullámában ne lehetne a munkahelyeket megvédeni, a gazdaságot újraindítani.

A veszély egyben lehetőség is - hangoztatta Simicskó István, aki szerint éppen akkor kell offenzívát indítani a gazdaságban, amikor mások megadják magukat.

MTI