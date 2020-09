Olasz sajtó: a választás tovább bonyolította a belpolitikai helyzetet

2020. szeptember 22. 09:44

A bal- és jobboldal választási versengése nem buktatta meg a Giuseppe Conte kormányát, amely a parlamentben meggyengülve folytatja munkáját, miközben a Matteo Salvini vezette jobbközép csaknem maximálisra erősítette területi jelenlétét a kedd reggeli sajtóelemzések szerint.

A legnagyobb olasz napilap Corriere della Sera úgy írt, Giuseppe Conte miniszterelnök gratulálhat önmagának, amiért választási részvétel nélkül a kormánypalotában tudott maradni. A Corriere hozzátette, Conte ennek ellenére nincs irigylésre méltó helyzetben, mivel a két kormányerő, a baloldali Demokrata Párt (PD) és az Öt Csillag Mozgalom (M5S) most majd "benyújtja neki a számlát".

A kormányközeli Il Fatto Quotidiano szerint a kormányt a jobboldallal egyedül küzdő Demokrata Párt (PD) mentette meg. Hozzátette: a választási bukás elkerülése nem oldotta meg a kormányerők közötti feszültséget. Elemzők szerint a Conte-kormány továbbra is viharos tengeren evez tovább.

A baloldali Toszkána tartomány megtartásával saját PD-főtitkári székét is megmentő Nicola Zingaretti máris a Európai Stabilitási Mechanizmusnak (ESM) az M5S-től elutasított forrásainak felhasználását, valamint a volt belügyminiszter Matteo Salvini tavalyi migrációs törvényeinek eltörlését szorgalmazza, amelyeket az M5S is megszavazott. Sajtóértesülések szerint azonban bármilyen döntés vagy kormányátalakítás csak az amerikai választások után várható.

A parlamenti létszámcsökkentés "mögé rejtőző" M5S a népszavazást megnyerte, de területileg összeomlott. A 2013 és 2018 között legnagyobb párt alig tíz százalékot mutatott fel, valamint további mandátumot veszített a felsőházban is, ami tovább gyengítette a kormány parlamenti erejét. Az Il Foglio szerint az M5S miután - a párt jelszavait idézve - eltörölte a szegénységet, karcsúsította a parlamentet, most saját magát is megsemmisítette. Elemzők megjegyezték, hogy a párt politikai vezetéséről januárban lemondott Luigi Di Maio most visszaveheti a "teljesen üressé vált" mozgalmat.

A húsz tartományból már tizenötöt vezető jobbközép soraiból Giorgia Meloni az Olasz Testvérek (FdI) elnöke úgy vélte, pártja az egyetlen amely országosan jelentősen erősödött. Az FdI megszerezte az utóbbi huszonöt évben baloldali vezetésű Marche régiót. "A kormány nem szenvedett vereséget, de nem vált erősebbé" - jelentette ki Meloni.

A jobboldali Il Giornale szerint a "kapitány" Matteo Salvininek egyszerre két belső versenytársa is akadt, Giorgia Meloni és a Veneto tartományt immár egymás után harmadszor is elnyerő Luca Zaia. Az újság megjegyezte, hogy a Silvio Berlusconi vezette Hajrá Olaszország (FI) nélkül a jobbközép sehol sem győzött volna.

A tartományi választási fordulóban a jobbközép Liguria, Veneto és Marche tartományt, a balközép Toszkánát, Campaniát és Pugliát tartotta meg. Kedd reggel kezdődött az önkormányzati voksok számlálása, ami pontos képet ad a pártok területi erejéről.

MTI