Orbán Viktor hétfői esszéje körbejárta a világsajtót

2020. szeptember 22. 20:57

Elsősorban a Donald Trumpot támogatásáról biztosító és a demokrata pártra jellemző morális imperializmust elutasító sorait idézi a nyugati média Orbán Viktor lapunkban megjelent esszéjéből, amelyről számos ismert külföldi sajtóorgánum beszámolt. Több nyugati újság is azt sugallta, hogy a miniszterelnök tart a következő választástól.

A nyugati sajtó számos orgánuma beszámolt a miniszterelnöknek a Magyar Nemzetben megjelent hétfői esszéjéről. Az angol The Times arról ír, hogy az Orbán Viktor és az Európai Unió migrációpárti, liberális erői között az illiberális demokrácia kiépítéséért folyó harcban a magyar kormány kulcsfontosságú szövetségesnek tekinti Donald Trumpot, és ezért az ő újraválasztását támogatja. A cikkben jellemzően harcias hangvételűnek titulálják a miniszterelnök lapunkban megjelent írását, és kifejtik, – az általuk populistának nevezett – Orbán Viktor attól tart: Joe Biden demokrata párti jelölt megválasztása esetén a liberális irányba forduló Egyesült Államok az unió mögé állna vele szemben. Arról is beszámolt az angol lap, hogy Orbán Viktor Soros György érdekeinek képviseletével vádolta az EU-t, és döntő ütközetként írt a 2022-es magyarországi választásokról.

A vállaltan jobboldali Breitbart.com is kiemelte: Orbán Viktor szurkol a jelenlegi amerikai elnök újabb győzelméért. Az amerikai portál Donald Trumpnak a Függetlenség Napján elhangzott beszédéhez hasonlította a magyar kormányfő írását, kiemelve, hogy Orbán Viktor világszerte felszólította a konzervatívokat, utasítsák el a liberális világképet. Az amerikai portálon megjelent cikk szerint a miniszterelnök írásának lényeges mondanivalója, hogy a liberális gondolkodás a konzervatív értékek legnagyobb ellensége. A Breitbart felületén egy másik cikk is megjelent a témában, amelynek szerzője Thomas D. Williams arról ír, hogy Orbán Viktor szerint az európai intézményrendszer nem az európai emberek, hanem a milliárdos bomlasztó, Soros György érdekeit tartja szem előtt „A Soros György-féle korlátlan anyagi és humán erőforrásokkal rendelkező network céljai világosak. A migráció felgyorsításával kevert etnikumú, nyílt társadalmakat létrehozni, a nemzeti döntéshozatalt lebontani és azt a globális elit kezébe adni” – idézte Orbán Viktor lapunkban megjelent esszéjét a cikk.

A Reuters is azt emelte ki, hogy a „nacionalista” Orbán Viktor Donald Trumpot támogatja a novemberi elnökválasztáson. A hírügynökség cikke szerint komoly kihívást jelenthet a másfél év múlva esedékes parlamenti választás Orbán Viktor számára, ezért írta esszéjében a kormányfő, hogy a globális liberális elit a nemzetközi média, a brüsszeli bürokraták és a civilnek álcázott NGO-szervezetek támogatásával döntő ütközetre készül 2022-ben.

A Handelsblatt.com beszámolt Orbán Viktor Magyar Nemzetben megjelent írásáról, kiemelve, hogy abban a miniszterelnök Donald Trump újraválasztása mellett foglalt állást és elhatárolódott az Európai Unió politikai irányelveitől. A német lap arról ír: Orbán Viktor azért támogatja a republikánusokat, mert szerinte a demokraták morális imperializmust folytatnak.

A német Die Welt szerzője arról írt Orbán Viktornak a Magyar Nemzetben megjelent esszéje kapcsán, hogy a magyar miniszterelnök szerint a konzervativizmus és a liberalizmus, valamint a liberális és az illiberális demokrácia összeegyeztethetetlenek egymással. A német lap kiemeli, hogy Orbán Viktor arról írt, a konzervatív-kereszténydemokrata tábor elutasítja a migráció jelentette bizonytalan kimenetelű társadalmi és emberkísérletet, mert szerinte nehéz nem észrevenni a lassú, de biztos, sőt egyre gyorsuló népességcserét.

A Die Presse is elsősorban azzal foglalkozik, hogy Orbán Viktor Donald Trump újraválasztásáért szorít. A miniszterelnök írásából kiemelték, hogy a magyar kormányfő szerint a liberális elit megpróbálja elpusztítani az európai keresztény konzervatívokat.

A Francia Le Figaro is beszámolt arról, hogy Orbán Viktor támogatásáról biztosította Donald Trumpot. A cikkben a miniszterelnök lapunkban megjelent esszéjét idézik, miszerint: „Szurkolunk Donald Trump győzelméért is, mert jól ismerjük az amerikai demokrata kormányok morális imperializmusra épülő külpolitikáját. Ha kényszerítve is, de megkóstoltuk. Nem ízlett, nem kérünk repetát.”

magyarnemzet.hu