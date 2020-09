Semjén: Szent II. János Pál pápa élete nyitott könyv volt

Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulója alkalmából megjelent A függetlenség szentje című kötet a bemutatóján a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban 2020. szeptember 22-én. MTI/Soós Lajos

Szent II. János Pál pápa élete nyitott könyv volt, és munkásságának ez a nyilvánossága hitelesen mutatkozik meg az életéről most kiadott könyvben - mondta a miniszterelnök-helyettes a lengyel pápa születésének 100. évfordulójára megjelentetett kötet bemutatóján a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban tartott keddi rendezvényen.

Semjén Zsolt a képes albumot méltatva arról beszélt, II. János Pál pápa hosszú egyházi szolgálata, világpolitikai szerepe, számtalan utazása, teológiai tanítása, szervező tevékenysége mindenki előtt ismert volt.

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért felelős miniszterelnök-helyettes beszél Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulója alkalmából megjelent A függetlenség szentje című kötet bemutatóján a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban 2020. szeptember 22-én. MTI/Soós Lajos

A II. vatikáni zsinattal az egyház ablakot nyitott a világra, és ez a nyitás vált jól érzékelhető valósággá az utazó pápa szolgálata alatt, hiszen az evangéliumot hirdetve bejárta a világot; így járt Hirosimában és Jeruzsálemben, találkozott mások mellett Ronald Reagannel, Fidel Castróval, a japán császárnővel, a spanyol királlyal, felszólalt az ENSZ közgyűlésén, és közös imára hívta a világvallások vezetőit Assisibe.

Mintegy három évtized egyház- és világpolitikájának tanúi lehetnek a kötetet böngészők - mondta, hozzátéve, hogy a kiadvány leghosszabb fejezete a lengyel pápa 1991-es magyarországi látogatását mutatja be.

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes (j), Jerzy Snopek lengyel nagykövet (k) és Joanna Urbańska, a budapesti Lengyel Intézet igazgatója, a kötet társszerkesztője (b) nézi Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulója alkalmából megjelent A függetlenség szentje című könyvet a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom előtt 2020. szeptember 22-én. MTI/Soós Lajos

Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság nagykövete arról beszélt, hogy a lengyelek, más nemzethez hasonlóan bár sok mindenben különböznek egymástól, abban egyetértenek, hogy a lengyel pápának két fontos értéket köszönhetnek; az emberi méltóságot és a szabadságot. A kommunista évtizedek alatt a lengyel társadalom éppen ennek a kettőnek a hiányát sínylette meg legfájóbban, és ez jutott a magyaroknak és a szovjet tábor más országaiban élőknek is - fűzte hozzá.

Arról beszélt, hogy éppen ezekben a nehéz időkben lett pápa Karol Wojtyla, akinek az evangélium, a hit, a remény és a szeretet terjesztésén túl szerepe volt abban is, hogy a térség nemzetei felszabadultak a kommunizmus igája alól.

A függetlenség szentje című, 336 oldalas színes, képes album a Szülőföld Könyvkiadó gondozásában jelent meg ezer példányban. A magyar, lengyel és angol nyelven kiadott könyv Karol Wojtyla életútját, a pápa lelkipásztori útjainak, látogatásainak állomásait mutatja be korabeli bélyegeken, levelező-, képes- és emléklapokon, érmeken keresztül.

A lengyel pápa, aki 1978-tól 27 évig vezette a Katolikus Egyházat, 104 alkalommal utazott külföldre, apostoli útjai során 1991-ben és 1996-ban járt Magyarországon is, az ezekre az alkalmakra kiadott emléktárgyak bemutatására a könyv kiemelt figyelmet szentelt.

A könyv bevezetőjében Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete egyebek mellett azt írta, a lengyel pápa mély és jelentős nyomot hagyott Európa és a világ történetében. A lengyel kultúrtörténész fontos törekvésnek mondta a pápa kultuszának további erősítését "az európai identitás megsemmisítésére és a keresztény gyökerektől való elszakításra tett ismétlődő kísérletek idején".

Felvetette azt is: helyes lehetne Szent II. János Pál pápát Európa védőszentjének "megválasztani", hiszen nála jobban senki nem járult hozzá a volt szovjet tábor országainak felszabadításához.

A lengyel pápa életét rendhagyó módon, jórészt emlékbélyegeken bemutató könyv kiadását a budapesti Lengyel Intézet kezdeményezte és megjelenését a magyar kormány és a budapesti Lengyel Intézet is támogatta. Semjén Zsolt a kötet előszavában köszönetet mondott Steindl Rezsőnek, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Vas megyei elnökének, akinek a Szentatyával kapcsolatos gyűjteményéből előbb kiállítások sora született, majd a centenáriumi évfordulóra elkészülhetett a most megjelent könyv is.

A rendezvény végén a megjelentek virágokat helyeztek el a templom melletti rózsakertben álló Szent Hedvig és Szent Kinga szobránál.

