Szoboszlaiék fél lábbal már ott vannak a BL-csoportkörben

2020. szeptember 23. 12:35

A labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásában a Salzburg kedd éjjel 2-1-es győzelmet aratott a Makkabi Tel-Aviv vendégeként, így Szoboszlai Dominikék fél lábbal már ott vannak a csoportkörben. Ebben a 11-esből betaláló 19 éves honfitársunknak komoly érdemei vannak.

Szoboszlai - m4sport

Az izraeli bajnok Makkabi Tel-Aviv keretéből kilenc játékos megfertőződött a koronavírussal, így erősen tartalékos összeállításban lépett pályára, és az osztrákok azonnal magukhoz is ragadták a kezdeményezést. Szoboszlai Dominik már a második percben szabadrúgást végezhetett el a kaputól mintegy harminc méterről, pontosan célzott, erősen is lőtt, de Tenenbaum kapus kiütötte a labdát. A Makkabi játékosai a kilencedik percben vezették az első támadásukat, és ebből váratlanul a vezetést is megszerezték, Biton 17 méterről emelt a kapuba (1-0). A 15. percben Szoboszlai lövését a gólvonalról mentették az izraeli védők, a 23. percben pedig honfitársunk 22 méterről lőtt szabadrúgást, de a kapus résen volt. Hiába játszott továbbra is nyomasztó mezőnyfölényben a Salzburg, a szünetre 1-0-s hazai vezetéssel vonultak a csapatok. A 49. percben azonban 11-es jutottak a vendégek, és ezt Szoboszlai Dominik értékesítette; igaz, kissé neccesen, mert a kapus a beleért a labdába, a jobb kapufára ütötte, onnan azonban befelé pattant (1-1). S a lényeg az, hogy Szoboszlai statisztikája nem romlott, a Salzburgban még nem hibázott büntetőt, az eddigi kilenc kísérletéből kivétel nélkül gól született.

Szoboszlai Dominiknak abban is elévülhetetlen érdemei vannak, hogy az osztrák bajnok az 57. percben megszerezte a vezetést. Válogatottunk középpályása remek ütemben ugratta ki Koitát, aki az ötös bal sarka elől ballal középre tette a labdát, Okugava pedig két méterről a léc alá vágta (1-2). Több gól már nem született, a Salzburg így idegenben előnyt szerzett a jövő szerdai visszavágóra, és nagyon jók az esélyei arra, hogy bejusson a Bajnokok Ligája csoportkörébe.

A szerdai találkozón remekül játszó Szoboszlai a 87. percben lecserélték.

Bajnokok Ligája-selejtező, rájátszás, első mérkőzések:

Makkabi Tel-Aviv (izraeli)–Salzburg (osztrák) 1-2 (0-1)

Slavia Praha (cseh)–Midtjylland (dán) 0-0

Krasznodar (orosz)–PAOK (görög) 2-1 (1-1)

Szerdán játsszák:

Olimpiakosz (görög)–Omonia (ciprusi) 21.00

Molde (norvég)–Ferencváros 21.00

Gent (belga)–Dinamo Kijev (ukrán) 21.00

magyarnemzet.hu