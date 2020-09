Fürjes Balázs: A kormány gyakorlatiasan fejleszti Budapestet

2020. szeptember 23. 12:39

Amikor a kormány Budapestet fejleszti, gyakorlatias megoldásokat keres a budapestiek érdekében: a három legfontosabb kérdés a fővárosban a közlekedés, az otthonteremtés és a városi minőségi zöldfelületek, parkok létesítése - mondta a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában szerdán.

Fürjes - infostart.hu

Fürjes Balázs annak kapcsán nyilatkozott, hogy kezdeményezte a kormány a fővárosnál a közös egyeztető fórum folytatását, a párbeszéd október 15-én folytatódik, legfontosabb témája pedig a közlekedés lesz.



Rámutatott: Budapesten 1,7 millió ember el és az agglomerációból egy átlagos napon majdnem ennyien, 1,5 millióan érkeznek a fővárosba tanulni, dolgozni, szolgáltatásokat igénybe venni. Több mint kétharmaduk autóval érkezik Budapestre, ez okozza a közlekedési dugókat, nehézségeket, és véleménye szerint amíg nem sikerül versenyképes alternatívaként a közösségi közlekedést felmutatni ezeknek az embereknek, nem is fogják azt választani.

A Lánchídról szólva azt mondta: a kormány tiszteletben tartja, hogy a hídnak a főváros a gazdája, de tájékoztatást szeretne kérni, hogy a rendkívül elhúzódott közbeszerzési eljárást követően milyen ütemezéssel lesz lezárva a híd és elvégezve a felújítás. Hozzátette: a híd helyzete nem akkor lesz rendezett, ha megkötik a szerződést a felújítására, hanem amikor az be is fejeződik.



A nagykörúti kerékpársávról szólva azt mondta: elkerülhetetlen, hogy beszéljenek róla, ő azt javasolja, hogy mivel a rossz idő miatt, október és április között várhatóan lecsökken a kerékpárosok száma, adják vissza az autósoknak az elvett sávot és a városvezetés folytassa le az elmulasztott előzetes konzultációt, amely során a körúti lakosokat, a kerékpárosokat, az autósokat, a boltosokat, futárszolgálatokat is megkérdezik.



Arról is beszélt, hogy a kormány az elmúlt 10 évben 4 ezer milliárd forintnyi összeget költött Budapestre, Tarlós István korábbi főpolgármester partner volt ebben, jól tudtak együtt dolgozni.



Szerinte a Városházán "van egy dilemma", mivel folyamatosan arról beszélnek az ellenzék vezetői, hogy Karácsony Gergely lenne a legjobb miniszterelnök-jelölt az ellenzék számára, ő pedig olyan helyzetben van, hogy van "egy olyan célja óhatatlanul is, hogy ennek a kormánynak a vesztét kell akarni és le kell győzni két év múlva", ugyanakkor "ezzel egyidőben hogy tudok együttműködni azzal, akiről egyébként nagyon csúnya dolgokat mondok".



Ebben a dilemmában a konfrontáció, akár éles szavak használata is megjelenik a főpolgármester részéről, amire Fürjes Balázs példaként említette, hogy a főpolgármester mondott olyat, hogy "a kormány dzsihádot indított Budapest ellen", illetve hogy "a kormány töketlen meg tökörészik". Időnként pedig a "józan belátás kerekedik felül és belátja, hogy a város haladása akkor biztosítható, ha az a két szereplő, akinek kutya kötelessége Budapest fejlesztése, szóba áll egymással és együttműködnek".



A budapestieknek az az érdekük, hogy a főváros városvezetése és a kormány igenis kommunikáljon - tette hozzá.

MTI